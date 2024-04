TSE no descarta ampliar plazo para que partidos renueven directivas, pero con amonestación por incumplimiento

Cuando el MAS atraviesa una crisis interna para la realización de su congreso y la elección de su directiva, Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no descartó la posibilidad de ampliar el plazo del 5 de mayo para la renovación de directivas de tiendas políticas, pero advirtió que habrá amonestaciones contra quienes incumplieron ese término.

Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del TSE. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

La autoridad electoral explicó que aún no está en discusión la ampliación del plazo de mayo, el mismo que, al parecer, será incumplido por el MAS debido a que aún ni siquiera hay un acuerdo entre las facciones evista y arcista para convocar a un solo congreso para renovar a su directiva.

“La posibilidad de ampliar o no (el plazo del 5 de mayo), todavía no está en discusión, lo haremos seguro en los siguientes días, pero también a eso hay que agregar, es probable que se haga la ampliación, podría ser, no estoy asegurando, pero también van a haber amonestaciones, tarjetas amarillas, a aquellas organizaciones políticas que no han cumplido con las resoluciones del TSE”, dijo Tahuichi a la Red Uno.

El vocal explicó que las normas electorales vigentes establecen que las organizaciones políticas pueden tener hasta dos amonestaciones para participar en una determinada elección general, ya que, con la tercera amonestación, o tarjeta amarilla como la llama, se daría la cancelación de su personería jurídica, lo que lo inhabilitará a participar en unos comicios.

El artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas, en su inciso e, establece que se cancelará la personalidad jurídica al “tercer incumplimiento a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral”.

Tahuichi indicó que de las de las 11 organizaciones políticas que hay actualmente registradas ante el TSE, tres cuentan con amonestaciones: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con una; Acción Democrática Nacionalista (ADN), con una; y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con dos, lo que le coloca al borde de perder su personería jurídica.

La posibilidad de ampliar el plazo para que los partidos políticos renueven su directiva, en mayo, también fue expresada por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, quien indicó a la agencia ANF que “es probable” que se analice esa posibilidad.

Tahuichi resaltó que el TSE ya amplió en cuatro oportunidades este plazo, con el fin de que las organizaciones políticas renueven sus directivas.

