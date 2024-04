El pasado lunes, Juan del Granado, líder de este frente, expresó sus intenciones de participar en las elecciones municipales que aún no tienen fecha.

A través de una de sus vocales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que el Movimiento Sin Miedo (MSM) carece de personería jurídica en la actualidad. Por lo tanto, no puede presentarse a ninguna elección.

“Oficialmente el MSM no existe como partido político, no tiene un reconocimiento oficial, no tiene personería jurídica con la cual ellos puedan presentarse”, comunicó la vocal Dina Chuquimia.

El lunes, Juan del Granado, líder del MSM, anunció que será asesor del candidato de su partido a la Alcaldía de La Paz en las siguientes elecciones municipales.

El 2 de marzo, del Granado anunció la rearticulación de su partido y dijo que su organización está en busca de nuevos liderazgos. Aseguró que podrían ganar las municipales debido a la historia de su partido.

Sin embargo, en 2014 el MSM perdió su sigla, luego de obtener el 2,71% de los votos en las elecciones generales de dicho año.

“Tendrían que hacer una nueva solicitud, tendrían que hacer un nuevo llenado de libros. Llegar a un número determinado de militantes”, informó Chuquimia si el MSM pretende participar en alguna elección.

Asimismo, calificó al MSM como un «expartido».

“Es solo de manera nominativa, no existe reconocimiento oficial del Tribunal Supremo Electoral a ese expartido”, insistió la vocal.

Además, Chuquimia comunicó que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud formal para exigir la personería jurídica. Considera que el procedimiento es “relativamente largo” y los promotores del MSM podrían no estar al tanto del mismo.