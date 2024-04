Una joven de 23 años denuncia a falso médico chileno por abuso sexual

En las últimas horas, han surgido ocho víctimas más de Christian Emilio Gosen.

Una nueva víctima presentó una denuncia formal contra Christian Emilio Gosen, el falso médico chileno que operaba en Santa Cruz de la Sierra, por abuso sexual. Se trata de una joven de 23 años que alegó que Gosen la sometió a abuso mientras recibía tratamiento médico.

La abogada Roxana Cuéllar, quien representa a la víctima, explicó que Gosen utilizaba un modus operandi para aterrorizar a sus pacientes, advirtiéndoles de supuestos riesgos graves de salud para persuadirlas a someterse a tratamientos y cirugías innecesarias. Durante una de estas supuestas intervenciones médicas, Gosen abusó sexualmente de la joven.

La abogada Cuéllar detalló que el incidente ocurrió cuando la víctima tenía 22 años y que el falso médico la obligó a agacharse para introducirle un dedo en el ano. La denuncia formal ya fue presentada, y esta sería la primera acusación de abuso sexual dentro del proceso judicial en curso contra Gosen, inicialmente imputado por ejercer medicina sin licencia.

Además, Cuéllar señaló que existen otros casos de mala praxis y posibles abusos relacionados con Gosen. Mencionó el caso de una persona de la tercera edad que sufrió una perforación intestinal, hemorragia interna y septicemia después de un procedimiento realizado por Gosen, y posteriormente, presuntamente fue violada.

“Sabemos por las hijas de la víctima que es una persona de la tercera edad que sufrió mala praxis: le perforaron el intestino, tuvo una hemorragia interna y se le desarrolló septicemia. Gracias a Dios está viva y salió hace tres días, después de haber estado 31 días en terapia intensiva. Las hijas me contaron que la señora les dijo que después de salir de la cirugía, fue violada. No he podido comunicarme con ella, pero ese es el relato de las hijas”, mencionó la abogada.

En las últimas horas, han surgido ocho víctimas más de Christian Emilio Gosen, el ciudadano chileno que se hacía pasar por gastroenterólogo en la capital cruceña. La abogada confirmó que están trabajando para presentar sus casos ante el Órgano Judicial y ampliar las investigaciones.

Gosen ofrecía una amplia gama de servicios médicos, incluyendo endoscopia digestiva, colonoscopia, cirugía general y digestiva, laparoscopia, cirugía bariátrica, balón gástrico, manga gástrica, bypass gástrico, coloproctología y ecografías en general. Se estima que más de 50 personas han presentado denuncias en su contra por haberles realizado algún tipo de procedimiento médico.