Viceministra Alcón convoca a evistas y oposición a ser consecuentes y viabilizar créditos

Uno de los últimos créditos bloqueados por el Senado es el de $us 62 millones para la ampliación de la línea Café de Mi Teleférico, con el riesgo de que sea postergado hasta la próxima legislatura.

“No estamos mal” económicamente en Bolivia, pero podríamos estar mejor si los legisladores evistas y de la oposición actuarán en consecuencia con su “preocupación por la economía” y viabilizarán los créditos estancados en el Legislativo, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Un llamado a los diputados y a los senadores que dicen estar preocupados por la economía, que sean consecuentes y vamos trabajando todos en el mismo camino, y veremos cómo cambiamos aún más nuestra situación económica, que es la que nos tiene que preocupar en este momento”, consideró en Bolivia Tv.

Hasta principios de abril estaban paralizados de aprobación en el Legislativo más de $us 900 millones, como consecuencia de un pacto entre legisladores evistas y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Condicionan su viabilización a la aprobación de leyes en contra de la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales de Bolivia.

“Nosotros le estamos mostrando un crecimiento, les estamos mostrando indicadores, no nos inventamos las cifras. Es cierto, podríamos estar mejor si todos pensáramos en la población boliviana, pero no tenemos ese escenario. Sin embargo, no estamos mal, estamos llevando adelante estos indicadores”, aseguró.

Bolivia mantiene una estabilidad de precios, que a marzo llegó al 0,74%, y la tasa de desempleo más baja con 3,9%, mientras perfila un crecimiento del PIB del 3% en 2023, entre otros indicadores positivos en un contexto externos desfavorable.

