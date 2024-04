Víctima de cobros irregulares en la Gobernación cruceña sentó una denuncia y dice que fue contactada a través de terceros

“De mi sueldo ella me mandaba su QR para que yo le mande”, sostuvo la afectada, quien señaló que trabajó en la Gobernación desde el 4 de abril hasta el 29 de diciembre. En los dos primeros meses le descontaron Bs 3.000 y posterior a esto Bs 700.

“Me tienen que devolver el dinero y no voy a desistir de la demanda”, señaló la mujer que denunció a la asambleísta por los delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

Por otra parte, la Fiscalía también abrió una investigación por el delito de concusión y lleva adelante las investigaciones para hallar nuevas pistas en torno a este caso.

El abogado Eduardo Arias, que funge como defensa de la víctima, explicó que la mujer viene siendo víctima de abusos y atropellos, llegando incluso a la desvinculación, por lo que espera que las pesquisas avancen y se cite a autoridades como el gobernador Mario Aguilera y a los jefes de Recursos Humanos.

“Nos llama grandemente la atención que a la fecha, después de más de dos meses y medio, no haya sido llamada, no se haya activado ninguna auditoría interna, ninguna investigación interna No puede existir ninguna persona que cobre recursos económicos a las personas para poder trabajar o para obtener un trabajo”, sostuvo el jurista.