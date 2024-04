Vocal Tahuichi propone eliminar las primarias para evitar tres grandes conflictos

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, anunció que “en estos días” presentará un proyecto de ley con el fin de eliminar las “innecesarias” elecciones primarias. Explicó que esta propuesta busca evitar el gasto de 29 millones de bolivianos, ya que considera que no son un ejercicio democrático y reducirá la tensión de un proceso electoral prolongado.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

«Las elecciones primarias representan un gasto innecesario, no son democráticas y deberían ser anuladas. De hecho, en estos días voy a presentar un proyecto de ley para eliminar las elecciones primarias y así ahorrar 29 millones de bolivianos. No se justifica llevar a cabo la elección para un candidato de cada partido político. Es simplemente una ratificación y eso no tiene nada de democrático», declaró el vocal del TSE.

En 2019 se llevaron a cabo las elecciones primarias y cada partido político presentó únicamente a un candidato. En esa ocasión, el gasto estatal ascendió a aproximadamente 29 millones de bolivianos.

¿Cuáles serán los beneficios?

Según Tahuichi, el primero sería el ahorro de 29 millones de bolivianos. El segundo radica en que las primarias no constituyen «un ejercicio democrático» si cada organización sólo presenta un postulante a la presidencia. «No podemos considerar elecciones primarias cerradas donde sólo votan los militantes. Para eso, la organización política debería reunirse internamente y no hacer que el Estado gaste dinero», precisó.

El tercero sería la reducción de la tensión social. «Buscamos una sociedad en un estado de paz social, ya que un proceso electoral prolongado puede generar conflictos», afirmó.

Además, Tahuichi señaló que la eliminación de las primarias permitirá la aplicación del artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las organizaciones sociales, de las naciones indígenas originarias y campesinas, puedan participar en las elecciones presidenciales.

La propuesta se presentará como una iniciativa ciudadana y la Asamblea Legislativa podrá debatirla hasta julio para cumplir con los plazos previstos en las elecciones nacionales de 2025. Según el vocal del TSE, el proyecto de ley es «muy sencillo», ya que modifica la Ley de Organizaciones Políticas 1096 para dejar sin efecto el artículo 29 y eliminar las elecciones primarias.

