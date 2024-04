“Voy a esperar su denuncia”, dice la asambleísta cruceña señalada de supuestos cobros irregulares

“Yo voy a esperar a que presenten su denuncia y me voy a defender con eso. No, de ninguna manera (hice cobros) por eso estoy esperando la denuncia y ahí me voy a defender”, indicó Hurtado.

Medrano aseguró tener los códigos QR de las transferencias que realizaba la funcionaria a la cuenta de Hurtado y que el monto supera los Bs 10.000.

