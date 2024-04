Zvonko cuestiona fallo a favor de Beni: “Un juez beniano se ha arrogado facultades para poner límites”

“Esto pone en riesgo que la comunidad de Piso Firme pueda seguir siendo atendida con los recursos que le llegaban de parte de los municipios de San Ignacio de Velasco”, sostuvo Matkovic en conferencia de prensa.

El titular de la ALD recordó que advirtió anteriormente que el territorio cruceño corre riesgo, por lo que pidió a las autoridades de la región declarar una emergencia en torno a esta situación, tema que también extendió a las instituciones cruceñas.

“Lo advertí hace tiempo. Me dijeron que estaba haciendo política. Hoy día queda ya demostrado que un juez que no tiene esta autoridad ha demarcado ya el territorio cruceño donde Piso Firme no es, según él, parte de este departamento”, sostuvo la autoridad.

Matkovic concluyó refiriendo que se van a agotar todas las instancias que corresponden y expuso que el gobernador Mario Aguilera debe asumir una posición en la reunión que está prevista para la próxima semana en Cochabamba, donde se dará una reunión con el Viceministerio de Autonomías para abordar el caso de Piso Firme.