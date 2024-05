12 trabajos periodísticos son galardonados por aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva en Bolivia

Premio Nacional de Periodismo con Perspectiva de Género

El reconocimiento será otorgado a las y los periodistas de forma anual en el país.

Las propuestas evidencian un periodismo comprometido, responsable y con propósito, que contribuye a construir una sociedad más justa y equitativa.

12 profesionales con experiencia en comunicación con perspectiva de género a nivel nacional e internacional fueron parte del jurado.

Fuente: BancoSol

BancoSol, Fundación para el Periodismo y ONU Mujeres en Bolivia entregaron el primer “Premio Nacional de Periodismo con Perspectiva de Género”, con el principal objetivo de impulsar un periodismo inclusivo que contribuya a construir una sociedad y un país que garantice a todas las mujeres vivir en igualdad de condiciones, libre de violencia y en ejercicio pleno de su autonomía y empoderamiento económico.

Las propuestas periodísticas fueron evaluadas en cuatro categorías (prensa escrita, televisión, radio y medios digitales) por un destacado conjunto de periodistas y especialistas en perspectiva de género, quienes valoraron los contenidos que, desde una mirada rigurosa, plural y crítica, reconocen la contribución de las mujeres y exponen las diversas problemáticas que afectan a su desarrollo en distintos ámbitos.

Los materiales producidos denuncian las desigualdades, los sesgos, la violencia, pero también promueven el ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones y su autonomía económica.

En la primera versión de este concurso, un total de 12 trabajos periodísticos de todo el país fueron reconocidos por impulsar la igualdad de género mediante un periodismo comprometido, responsable y con propósito, que contribuye a construir una sociedad más justa y equitativa.

La ceremonia de entrega de los premios se realizó la noche de este miércoles 8 de mayo en la ciudad de La Paz, al evento asistieron autoridades del sector público relacionadas al tema de igualdad de género, representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, representantes del sistema financiero boliviano, banca privada, cooperación internacional, misiones diplomáticas en el país, y de los medios de comunicación.

En la oportunidad la gerente general adjunta de BancoSol, Verónica Gavilanes, dijo que los trabajos periodísticos galardonados “han marcado un camino que debemos seguir y estamos seguros de que servirán de inspiración para que más periodistas y medios de comunicación se sumen y aporten a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva” y además, precisó que las instituciones, las empresas y sus líderes tienen un rol fundamental en el impulso de los Principios de Empoderamiento de la Mujer. “Por ello, creemos que si nos unimos en un objetivo común —juntos y juntas— lograremos transformar nuestro mundo”.

Asimismo, la ejecutiva anunció que, conforme a los resultados de esta iniciativa pionera en el país, la entidad líder en microfinanzas de Bolivia ha determinado que a partir de esta gestión este reconocimiento será otorgado de forma anual en el país. “Como BancoSol seguiremos promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer en las finanzas, el área laboral, el mercado y la comunidad porque es una prioridad estratégica para nuestro banco”, sostuvo Gavilanes.

A su turno Renán Estenssoro, director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, aseguró que “promover y premiar un periodismo con perspectiva de género es fundamental para avanzar hacia la igualdad, la justicia y la representación equitativa, además permite la pluralidad de voces en los medios de comunicación. Esto contribuye a construir una sociedad más equitativa, justa e inclusiva, y a generar un cambio social que beneficie a todas las personas”.

Finalmente, Nidya Pesántez, representante de ONU Mujeres en Bolivia, afirmó que “la comunicación es un eje para el cambio de pensamiento y para cuestionarnos qué es normal y qué no es normal, porque no es normal que haya mujeres víctimas de acoso, víctimas de feminicidio, no es natural que las niñas y niños crezcan en hogares en situaciones de violencia, no es normal que las niñas y adolescentes pasen peligros en las calles. La comunicación es la herramienta que puede terminar con esta anormalidad social y convertirla en una sociedad positiva y armónica”.

El Premio Nacional de Periodismo con Perspectiva de Género pone en valor la importancia de los medios de comunicación y el trabajo de las y los periodistas en el camino hacia la igualdad de género, promoviendo contenidos de calidad con mirada inclusiva que visibilicen a las mujeres en todas las esferas de la sociedad.

Ganadores de la primera edición del Premio Nacional

Los 12 galardones entregados a periodistas de diferentes regiones del país en las categorías de prensa escrita, televisión, radio y medios digitales son los siguientes:

Categoría: Televisión

1er Lugar: María Ulo Choquehuanca con el reportaje “Médicas del Hospital de Clínicas denuncian acoso y violencia por parte de un colega”, difundido en la Red ATB (La Paz). 2do Lugar: Maria Luz Vaca y Carlos Fernando Hinojosa Deheza con el reportaje “Asistencia Familiar en Bolivia”, difundido en Abya Yala TV (La Paz). 3er Lugar: Daniel Bernardo Bedoya Laura con el reportaje “Secretos que matan”, difundido por BTV (La Paz).

Categoría: Prensa Escrita

1er Lugar: Mariela Cossio Mercado con el reportaje “Niñas, no madres: Lía y 247 más ante la interrupción del embarazo; un derecho con obstáculos”, publicado en Opinión (Cochabamba). 2do Lugar: Jorge Salomón Zarate, Yobana Graciela Knaudt y Anabel Vaca con el reportaje “Con sus esposos presos, el peso de la indiferencia la violencia y crianza de sus hijos recae sobre ellas”, publicado en Página 7 (Tarija). 3er Lugar: Santiago Agustín Espinoza Antezana con el reportaje “La revolución chola: Las mujeres de pollera resisten de pie”, publicado en Opinión (Cochabamba).

Categoría: Radio:

1er Lugar: Iván David Ramos Parada con el reportaje “Mil niños sin amor… Noches y días sin hogar”, difundido en Erbol – periodismo que cuenta (Sucre). 2do Lugar: David Arnaldo Chiri Ascencio con el reportaje “Justiciai para una mujer”, difundido en Radio Pio XII – Erbol (Cochabamba). 3er Lugar: Alejandro Mamani Quispe con el “Reportaje: La calidad humana con equidad de género”, difundido en Radio Comunitaria Tawantinsuyo (La Paz).

Categoría: Medios digitales

1er Lugar: Aleja Cuevas Pacohuanca con el reportaje “Licencias obligadas y retención de salarios, formas para presionar a concejalas a renunciar”, publicado en La Brava (La Paz). 2do Lugar: Rocío Karla Corrales Olivera con el reportaje “La machocracia de las universidades bolivianas y su deuda con la paridad”, publicado en el medio “Muy Waso”. 3er Lugar: Haydeé Bascopé Guzmán con el reportaje “Mujeres constructoras de Bolivia: ¡Toda una vida de lucha!”, publicado en el medio “Muy Waso”.

La convocatoria de este primer premio fue lanzada el 15 de febrero de 2024 y se cerró el 14 de abril con un total de 155 trabajos periodísticos recibidos (prensa escrita 40 trabajos, televisión 24, radio 21 y medios digitales 70). El primer lugar en cada categoría fue premiado con Bs 10.000, el segundo lugar con Bs 5.000 y el tercer lugar con Bs 3.000, además se entregarán certificados a todos los participantes.

Un jurado notable para una convocatoria pionera en el país

El jurado que evaluó los trabajos periodísticos estaba compuesto por 12 profesionales de reconocimiento público en el ámbito del periodismo con perspectiva de género a nivel nacional e internacional entre los que se encuentra Maggy Talavera, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz; Abdel Padilla, periodista transmedia y docente universitario; Amparo Canedo Guzmán, periodista especializada en género y docente de pregrado y posgrado en periodismo de investigación; Patricia Flores, comunicadora especialista en género e investigadora; Ángel Careaga, periodista especializado en masculinidades; María Silvia Trigo, periodista especializada en género; Guimer Zambrana, periodista radial, docente e investigador; Lucía Sauma, comunicadora y periodista especialista en producción radiofónica y género, además de Mónica Novillo experta en comunicación con perspectiva de género.

Integró también este selecto jurado Nidya Pesántez, representante residente de ONU Mujeres en Bolivia, así como la Especialistas en Comunicación y Abogacía de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Teófila Guarachi. Además, Mariana Iglesias destacada periodista del “Clarín” de Argentina, que en 2019 fue nombrada Editora de Género de ese diario, la primera de toda la región.

Los trabajos periodísticos recibidos fueron evaluados por este jurado conforme a criterios como: Relevancia e interés del tema; Abordaje y tratamiento del tema; Uso de lenguaje inclusivo; Equilibrio de fuentes; Manejo de datos y/o normativa; Representación visual en audio e imagen.

BancoSol, un banco con lentes de género

Desde hace 32 años, BancoSol transforma vidas acompañando, de forma inclusiva, a quienes creen en un mejor futuro. Para el banco promover la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer boliviana en las finanzas, el ámbito laboral, el mercado y la comunidad es una prioridad estratégica. Este compromiso se alinea en su sólida estrategia de sostenibilidad, orientada a promover activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un enfoque particular en el ODS5, que aboga por la Igualdad de Género y que se materializó en el modelo bancario inteligente en género Avanza Mujer.

Fundación para el Periodismo

La Fundación para el Periodismo (FPP) es una organización dedicada a promover el periodismo de calidad y la libertad de expresión en Bolivia. A través de diversas iniciativas, la fundación busca fortalecer la capacidad de los periodistas y fomentar la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión.

ONU Mujeres

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conlleva a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.