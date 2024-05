38 huesos rotos y un “ojo salido”: Jeremy Renner compartió detalles de su accidente en la nieve

El actor volverá a la pantalla chica como protagonista de la tercera temporada de “Mayor of Kingstown”, que se estrenará el 6 de junio de 2024

El actor describió el terrible momento que vivió al intentar rescatar a su sobrino de morir.

“El verdadero Avenger”. Así apodaron las redes sociales a Jeremy Renner luego de que compartiera detalladamente qué sucedió con su cuerpo durante el grave accidente que sufrió al intentar rescatar a su sobrino de un quitanieves el día de Año Nuevo en 2023.

Conocido por su papel como Clint Barton en las películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el actor recientemente dio una entrevista a The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde reveló que se rompió 38 huesos en aquel momento. “Fue brutal”, dijo.

Jeremy Renner relató que resultó con 14 fracturas tras su accidente. (Créditos: Instagram/@jeremyrenner/REUTERS/Mario Anzuoni) Jeremy Renner relató que resultó con 14 fracturas tras su accidente. (Créditos: Instagram/@jeremyrenner/REUTERS/Mario Anzuoni)

“¿Cuánto de ti es de titanio en este momento?”, preguntó a modo de broma el conductor, pero Renner sorprendió al responder que al menos, una de sus piernas, “todo el lado derecho” de su espalda y la mitad de su cara eran de metal.

Te puede interesar:

El modelo del quitanieves que lo aplastó parcialmente fue un PistenBully de 6,300 kilos, que lo dejó en estado crítico y requirió múltiples cirugías. Él agregó que solo en las costillas tuvo 14 fracturas: “Y ya sabes, veía mi ojo con mi otro ojo porque mi globo ocular estaba salido”, agregó.

El actor compartió su proceso de rehabilitación a través de sus redes sociales personales. (Créditos: Instagram/@jeremyrenner)) El actor compartió su proceso de rehabilitación a través de sus redes sociales personales. (Créditos: Instagram/@jeremyrenner))

También explicó la importancia que tuvo el haberse mantenido respirando, incluso al ver cómo su cuerpo se doblegaba: “No sabía que tenía un pulmón reventado y todas esas otras cosas sucediendo, pero simplemente tenía que respirar. Si no hubiera respirado, me habría ido”.

A pesar de la gravedad, Renner mantiene una actitud positiva, describiendo la experiencia como una lección de vida: “Estás siendo puesto a prueba hasta tus límites, tus límites físicos, tus límites espirituales, tus límites emocionales. Es como si no tuviera un mal día por el resto de mi vida. Es imposible, ¿verdad? Ahí está ese regalo”.