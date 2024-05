Advierten que menor oferta de soya acentúa el déficit comercial y piden acciones al Gobierno

Según las previsiones de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), las exportaciones de soya bajarán en $us 600 millones debido a la disminución de la producción del grano en la campaña de verano 2023-2024, que derivó en una menor oferta exportable y que implica un menor ingreso de divisas en la presente gestión.

Rodríguez sostuvo que este escenario no solo afectará a miles de productores que no podrán cosechar el producto, sino también que la agroindustria soyera no va a poder moler granos y eso va a impactar negativamente en lo que respecta a los derivados como tortas, harinas, aceites, crudos refinados de soya y “esto sí que es una mala noticia para el país”.

De acuerdo con el reporte del IBCE, en los primeros dos meses del año 2024, Bolivia registró un déficit comercial por un poco más de $us 300 millones que, comparado con el déficit de los $us 700 millones de todo el año 2023, debería poner los pelos de punta y llevar a trabajar sector público y sector privado ver cómo revertir esta situación para evitar que haya más presión sobre el dólar.

Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, sostuvo que “hay una esperanza” puesta en el sector agropecuario y que el propio Gobierno se refirió a la soya como vía para oxigenar la economía, pero no se tomó en cuenta las pérdidas advertidas desde la Caniob.

“Se tienen que buscar soluciones para el sector agropecuario y el sector no tradicional, con medidas que apunten a obtener un mayor rendimiento de las tierras y eso se da con una ayuda que es la biotecnología. Es necesario que se pueda reactivar este tema”, dijo Akamine.

Para el titular de los economistas, es urgente que las medidas contempladas por el Gobierno para el sector productivo se puedan llevar a cabo, así como atender otras problemáticas como las fallas en el abastecimiento de combustible.