Agenda informativa: Gremiales retomarán bloqueo de carreteras y vence plazo de transportistas al gobierno

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 24 de mayo

El bloqueo del jueves en la localidad de Caihuasi fue suspendido. Foto: Enaltavoz

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Gremiales se movilizarán en todo el país y anuncian bloqueo de carreteras

Ante la falta de convocatoria al diálogo para atender sus demandas, el sector gremial saldrá nuevamente a las calles y anuncia un bloqueo de carreteras desde esta jornada. Ese sector pide al gobierno que solucione la escasez del dólar porque afecta de forma ostensible a su trabajo, y la abrogación del Decreto Supremo 4732 sobre los inmuebles. A ello se suma, la exigencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que retire de su agenda el tratamiento del proyecto de Ley 145 contra el contrabando.

– Vence plazo del Transporte pesado para que convoque a dialogar

Este viernes vence el plazo de 72 horas que los dirigentes del transporte pesado del país dieron al presidente, Luis Arce, para que les convoque e instale un diálogo para tratar temas aduaneros, tributarios, la falta de dólares y de combustible. Advirtieron que sólo aceptarán una reunión de negociación con el presidente. Los transportistas del país reclaman la provisión de combustibles, especialmente diésel. Al igual que los gremiales, los transportistas protestan por la falta de dólares en el país.

– Economista dice que la escasez de dólares se debe a la falta de confianza de la gente

La escasez de dólares en Bolivia tiene su trasfondo en la falta de confianza de la gente en las soluciones que está planteando el Gobierno a la crisis de las divisas extranjeras porque no logra cerrar la incertidumbre que el mismo genera con posiciones contradictorias, evaluó el economista Jaime Dunn. “Hoy la economía ya no es igual que en 2020 o 2019, en 2019-2020 había total confianza en que los dólares se iban a devolver cuando se necesite, no había un tipo de cambio paralelo», afirmó en una entrevista con eju.tv.

– Un bebé es atendido en El Alto luego de dar positivo a meningitis

El nuevo caso de meningitis afecta a un bebé de un año y nueve meses que dio positivo a la enfermedad en la provincia Inquisivi. El paciente fue trasladado a El Alto para recibir tratamiento. Aparentemente el niño estaba con desnutrición y ese fue el factor de ingreso y la complicación. El niño llegó de esa localidad en estado crítico por lo que fue inmediatamente internado, según el Servicio Regional de Salud (Seres) El Alto. En las próximas horas se evaluará si su situación reviste mejora.

– Cuatro policías y un civil serán cautelados por la muerte de un militar

Cinco personas, cuatro policías y un civil, serían imputados en el transcurso de esta jornada, por la muerte del militar Miguel Ángel Yáñez. Los acusados fueron aprehendidos bajo sospecha de haber participado en la “tortura” que resultó en su fallecimiento. La investigación está en curso para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Yáñez falleció el pasado 5 de mayo luego de haber sido golpeado hasta perder la conciencia, mientras se encontraba bajo arresto en una comisaría policial.