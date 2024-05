Agro advierte que se requieren unos $us 400 millones para importar insumos para producción, señala Anapo

Para la importación de insumos agropecuarios se requieren anualmente entre $us 350 millones y $us 400 millones, por lo que la falta de disponibilidad de la divisa estadounidense repercute en el precio de los mismos, situación que no deja de ser un dolor de cabeza para el sector productivo.

Así lo reflejó el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, al remarcar que se viene registrando un encarecimiento de estos productos que oscila entre el 20% y el 30%.

Los insumos requeridos por el agro para llevar adelante sus labores son herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes, según explicó el ejecutivo, los nuevos precios significan también mayores costos de producción.

“Hemos estado haciendo acciones conjuntas, incluso con el Banco Unión, para ver el sistema o la posibilidad de importar con yuanes. Evidentemente, eso todavía va a demorar, no va a tener un efecto inmediato. Por tanto, la problemática continúa y es evidente que aún no hay los dólares suficientes como para garantizar la importación de insumos”, dijo Hernández.