Alanoca desafía a Del Castillo a que la aprehenda y Dockweiler advierte acciones legales

Fuente: ANF

La Paz. – Luego de ser vinculados con grupos de choque que presuntamente agredieron a una mujer en el congreso arcista, la exministra y actual concejala Wilma Alanoca desafió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a que la aprehenda. Mientras, el exgerente de Mi Teleférico César Dockweiler advirtió que asumirá acciones legales por vulneración de sus derechos.

“He sido vinculada con una asociación delictuosa; señor ministro, debe darse su lugar, no puede promover el terrorismo de Estado para aterrorizar a la población. Si reclamar significa que me acuse sin fundamento, que denigre mi dignidad de mujer, pues, apréseme, aquí estoy, y lo voy a esperar. No es la primera vez que me manda a vigilar”, afirmó la exautoridad.

En tanto, Dockweiler negó que esté organizando supuestos grupos de choque y advirtió que asumirá las acciones legales que correspondan y no descarta acudir a organismos internacionales para denunciar “persecución política”. “Es una falsedad enorme, es una mentira y una fabricación de hechos que están orientados a una persecución política que ya se ha denunciado ante la Defensoría del Pueblo», denunció.

«Ha vulnerado mis derechos, vamos a asumir las acciones correspondientes ante el Ministerio Público y vamos a acudir a las instancias internacionales”, advirtió.

En conferencia de prensa, Del Castillo afirmó que ambas exautoridades y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, presuntamente, están organizando grupos de choque para convulsionar el país. Esa afirmación surgió luego de la aprehensión de tres personas que, al parecer, estaban agrediendo a una mujer en el congreso arcista.

Alanoca cuestionó la actuación del ministro. “Debería dedicarse a buscar al narcotraficante (Sebastián) Marset y no perseguir a la gente inocente. Lo que usted está haciendo es abuso de poder y eso se llama cobardía, pero aquí estamos las mujeres revolucionarias que no vamos a claudicar ante gente cobarde y machista”, reprochó.

Dockweiler consideró que pretenden acallarlo y amedrentarlo por las denuncias que hizo sobre un presunto sobreprecio en la ampliación de la Línea Café del teleférico. Sin embargo, advirtió que continuará denunciando los hechos de corrupción.

El ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) comenzó este viernes su congreso, a convocaria del Pacto de Unidad. Se prevé que el encuentro, que se lleva a cabo en la ciudad de El Alto, termine el domingo con la elección de la nueva dirección nacional partidaria.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral asiste como supervisor sin el compromiso de validar el evento político.

/EUA/