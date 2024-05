Alerta de Estafa: Una mujer fue engañada al buscar un préstamo en redes sociales

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Un nuevo caso de estafa sacude a la capital cruceña. Una mujer, en su desesperación por obtener un préstamo para reparar su automóvil, fue víctima de un engaño a través de redes sociales.

La afectada, cuya identidad se mantiene en reserva, relató cómo todo comenzó con una simple búsqueda en internet. «Pregunté en Facebook quién hacía préstamos y encontré varios, pero decidí por uno«, explicó la víctima. «Empecé a seguirle el juego, como se dice, y llegué a la parte donde me dice: ‘Tiene que hacer el depósito que funciona como un ahorro'».

El depósito, según el estafador, era necesario para la apertura de una cuenta en una aplicación móvil. Convencida, la mujer cumplió con todos los requisitos solicitados por el supuesto prestamista, incluyendo el envío de fotos de su carnet, facturas y la ubicación de su domicilio.

«Después de presentar todos los requisitos, esperé por varias horas que lleguen los prestamistas; sin embargo, nunca llegaron», lamentó la víctima. «Solo me decía: ‘Ya estamos saliendo’, ‘espere un ratito, esté atenta a su teléfono'».

Al ver que no recibía respuesta y con la necesidad, la mujer buscó otra opción en las redes sociales, solo para encontrarse con la misma situación fraudulenta. Ahora, no solo enfrenta la frustración de no haber obtenido el préstamo necesario, sino también el temor de que sus documentos de identidad puedan ser utilizados para otros actos ilícitos.