Anahí Zambrano Ávila: La beniana que conquista las redes sociales y el mundo.

Anahí Zambrano Ávila, joven influencer y orgullosa beniana, ha logrado convertir su pasión por las redes sociales en una exitosa carrera que le ha permitido viajar por el mundo y representar a Bolivia en el ámbito digital. Nacida en Trinidad el 4 de mayo del 2004, Anahí se ha destacado por su dedicación y entusiasmo en cada uno de sus proyectos. Conversó con La Palabra del Beni.

Actualmente, Anahí combina sus estudios en Comunicación Estratégica y Corporativa con su trabajo como creadora de contenido para marcas nacionales e internacionales. Su capacidad para conectar con su audiencia y su talento para crear contenido de calidad le han abierto puertas y le han brindado oportunidades únicas.

«Soy Anahí Zambrano Ávila, nacida en Trinidad, el 4 de mayo del 2004. Soy amante de las redes sociales y convertí mi pasión en mi trabajo. Amo viajar y compartir mi tiempo libre con mi familia y amigos», comparte Anahí, destacando la importancia de sus raíces y su entorno cercano en su vida y carrera.

Con una comunidad en constante crecimiento, Anahí tiene claros sus proyectos a futuro: «Mis proyectos a futuro son concluir mis estudios y simultáneamente seguir creciendo mi comunidad en redes sociales. Gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer muchos países y me gustaría seguir siendo una embajadora de mi país ante el mundo».

La joven influencer expresa su gratitud hacia sus seguidores, reconociendo el papel fundamental que han jugado en su éxito: «Estoy muy feliz, me siento completamente agradecida porque todos los sueños que voy cumpliendo son gracias a la gente que me sigue. Agradezco siempre a la gente que me vio crecer y que ahora me ve soñar, ¡gracias por siempre estar!».

Anahí Zambrano Ávila se perfila como una figura destacada tanto en el ámbito académico como en el digital, representando con orgullo a su tierra natal y a Bolivia ante el mundo.

Fotografía: Maria Fernanda Vaca