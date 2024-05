Analista: la pugna en el MAS no tiene solución a corto plazo y ya trascendió el ámbito político y económico

La división y la confrontación del partido azul tiene a los bolivianos sumidos en ese hecho que se hizo más evidente tras la convocatoria a congresos por parte del ala “arcista” y “evista”.

Por Marisol Esthela Alvarado Flores

Fuente: Visión 360

La pugna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno, no tiene solución a corto plazo, por el contrario, la tendencia es a “profundizarse”, aseguró este viernes el analista político Ludwing Valverde, quien dijo que ya trascendió el ámbito político en general y económico.

“Es un problema interno que debía resolverse en ese ámbito; sin embargo, el nivel de tensión ha llegado a un punto que se ha expandido al sistema político en su conjunto (…) una salida en el corto plazo no es posible”, indicó Valverde en contacto con Visión 360.

La división y posteriormente la confrontación en la principal fuerza política del país tiene a los bolivianos sumidos en ese hecho que se hizo más evidente tras la convocatoria a congresos por parte del ala “arcista” y “evista”.

Valverde manifestó que la pugna en el partido gobernante muestra contradicciones en el llamado proceso de cambio tanto en el interior de su estructura como hacia afuera, con el conjunto de organizaciones políticas del país.

“Acercar puentes de conciliación, puentes de acuerdo para trabajar una misma agenda no lo puede hacer al interior de su organización política y tampoco lo puede hacer hacia afuera”, indicó el analista.

Esta situación marca una polarización en la que viven los bolivianos, lo que “indudablemente” está dificultando notablemente la producción legislativa, obstaculiza un adecuado cumplimiento de funciones que deben tener los legisladores.

“Efectivamente está trascendiendo el ámbito legislativo y el ámbito de la economía, también está por supuesto presente en distintos ámbitos de la realidad”, indicó.

Claro ejemplo de esta situación son las pugnas que existen en procesos como la preselección de magistrados, la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa y que tocan el aspecto económico, al menos así lo hizo ver el Gobierno, en sentido de que afectan la marcha económica y de desarrollo del país.

El analista consideró que una solución a corto plazo no es posible porque la tensión y la división interna en el MAS se hizo muy fuerte, pues la disputa es por la sigla del MAS, por lo que mientras no se tenga una salida legal que pasa por un componente político, no podrá consolidarse una salida en el corto plazo.

Fuente: Visión 360