Analistas: el problema del combustible persistirá mientras no se solucione la falta de dólares

Fuente: Unitel

Una vez que se avivaron las protestas y movilizaciones por la falta de disponibilidad de dólares y de acceso oportuno a combustibles que son demandados por diferentes sectores, analistas consideran que la coyuntura de los carburantes no cambiará mientras no se atienda primero la problemática de las divisas.

“El tema de fondo son las divisas ¿Por qué no llega el combustible entonces a tiempo? Porque no les pagan a los proveedores. Y hay tres problemas fundamentales aquí: no cumplimos con el vendedor, no cumplimos con el transportista y también hay contrabando”, cuestionó el analista en hidrocarburos José Padilla.

Desde su punto de vista, el Gobierno debe asumir políticas ya de fondo, ya este problema se va a repetir todos los meses y todos los días mientras no se tenga la suficiente disponibilidad de divisas

“Este problema lo vamos a vivir todos los días si no tenemos la capacidad para comprar los combustibles y poder mantener una estabilidad en el tema del transporte y las industrias. Y mientras no haya políticas de Estado no vamos a poder cambiar”, advirtió Padilla.