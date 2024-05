Arce anuncia entrega de doble vía Sucre-Yamparáez para marzo de 2025 e insiste sobre créditos 

El presidente Luis Arce en la Sesión de Honor por el 25 de Mayo. CAPTURA DE VIDEO

Fuente: https://correodelsur.com

Durante su discurso en la Sesión de Honor por los 215 años del Primer Grito Libertario de América Latina, este viernes, en la Casa de la Libertad, el presidente Luis Arce anunció la entrega de la doble vía Sucre-Yamparáez para marzo de 2025 y reiteró su pedido de aprobación de un crédito para la carretera Sucre-Poroma.

La doble vía Sucre-Yamparáez, que se vio envuelta por denuncias de corrupción en un caso que se desvirtuó posteriormente, es considerada por el Gobierno nacional como una de las obras emblemáticas del Bicentenario.

El Presidente informó que la construcción registra un avance del 55% y que será concluida en marzo de 2025.

Durante el repaso sobre proyectos viales, Arce mencionó el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa para el proyecto de la carretera Sucre-Poroma.

La pasada semana, en uno de las entregas de obras en Chuquisaca, apuntó contra el Senado por no aprobar este crédito; no obstante, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, le pidió no basarse en información falsa y aclaró que el trámite se encuentra en Diputados.

En la Sesión de Honor, Arce volvió a pedir “dejar de lado intereses partidarios y particulares” para la aprobación del crédito, que lleva “más de un año paralizado” en el Legislativo.

También mencionó que se trabaja en “misiones técnicas con el Banco Mundial” para el financiamiento del tramo III de la ruta El Salto-Monteagudo, dentro de la Diagonal Jaime Mendoza.

Al final de su discurso, el Presidente anunció que la transversal Juana Azurduy de Padilla será incluida a la red vial fundamental. Este proyecto vial beneficiará a varios municipios de Chuquisaca y conectará a este departamento con Tarija y Santa Cruz.