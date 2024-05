Arce dice que el Gobierno mantiene el poder adquisitivo de “los más humildes, de los más pobres”

El presidente Luis Arce. Foto: APG El presidente Luis Arce afirmó la noche de este jueves que el Gobierno mantiene el poder adquisitivo de “los más humildes, de los más pobres”.El presidente Luis Arce. Foto: APG

En un encuentro con periodistas, el mandatario dijo que Bolivia tiene la segunda inflación más baja de la región, hasta el cuatrimestre pasado.

“En ese contexto internacional que estamos obteniendo en el país y que beneficia a los bolivianos, porque mantener una tasa de inflación baja, significa que el poder adquisitivo de sus salarios, de los salarios de la población, estamos manteniendo el poder adquisitivo de ese salario; estamos manteniendo la capacidad de compra de las familias y especialmente de los más humildes, de los más pobres”, afirmó Arce en una reunión con periodistas en el nuevo palacio de gobierno.

Ofreció datos sobre la inflación que tienen algunos países de la región. Mencionó que Argentina tiene en el cuatro meses una inflación del 51%; Venezuela, 6,27%; Uruguay 2,84% y Paraguay 2,83%.

Según el cuadro que presentó Arce, Perú tiene una inflación del 1,36%; Brasil 1,42%, Chile 1,60% y Colombia, 2,73%. En tanto Bolivia tiene la segunda tasa de inflación más baja de América Latina, pues llega a 1,31%, en el cuatrimestre. Según el cuadro ofrecido, Ecuador tiene la inflación más baja, con 0,51% a abril.

“Esto es producto de una política económica que se aplica en el país. Esto no es obra y gracia de nadie, del espíritu santo. Aquí es con la economía y la economía hay que saberla manejar (…) Estamos con la inflación más baja y controlada y no por obra e imagen de alguien, no por suerte, no por piloto automático, aquí han sido políticas económicas que desde nuestro gobierno hemos aplicado para contener y tener estos resultados a pesar de tener esto contexto internacional”, mencionó el mandatario.

El control de la inflación tiene un doble mérito, explicó, si se toma en cuenta la subida de los precios internacionales del petróleo (entre 75 y 80 dólares el barril), alimentos, insumos, transporte de carguío y otros factores externos.

