Argentina: Chocaron dos trenes en Palermo; trasladaron a 30 heridos y asistieron a otros 60 en el lugar del accidente

Ocurrió a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta, en CABA. La colisión se produjo entre dos formaciones del Ferrocarril San Martín que circulaban en el mismo sentido, una de ellas sin pasajeros. El gremio denunció que no funcionaba la señalización

Dos trenes chocaron en Palermo. Foto del drone de Infobae. (Franco Fafasuli)





Fuente: infobae.com

Dos trenes chocaron esta mañana, a las 10:31, en el barrio de Palermo, a la altura del puente ubicado en Dorrego y Figueroa Alcorta.

El SAME emitió una alerta roja y desplegó un gran operativo en la zona: treinta personas fueron trasladadas con distintos tipo de lesiones. Otras 60 personas fueron evaluadas en el lugar del impacto, pero se determinó que no era necesario hospitalizarlas.

“La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia, Santojanni, Durand, Torno, Ramos Mejía y Gutiérrez”, informaron fuentes oficiales. Un efectivo de la Policía que iba a bordo del tren fue derivado al Churruca.

Mapa: el choque de trenes en Palermo fue a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta

Alberto Crescenti, titular el SAME, aseguró: “Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”.

Crescenti especificó además que asistieron a 90 personas, 30 de las cuales se encuentran en “código rojo” y tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de la zona. Dos de ellos tienen heridas de consideración y fueron transportadas en helicóptero al Santojanni.

De los cuatro maquinistas involucrados en el choque, sólo uno debió ser hospitalizado.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, llegó al lugar de la colisión. Destacó el operativo de emergencia del gobierno porteño, que además del SAME incluyó al Cuerpo de Bomberos.

Por el impacto, hubo un derrame de combustible, lo que obligó a los equipos de rescate a neutralizar la sustancia para evitar incidentes mayores.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/TTIWHByQ-34105382.mp4 Video: así trasladaban a los heridos

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/gIjU1E9A-34105382.mp4 Video: los equipos de emergencia trabajan en el lugar del accidente

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/fgCSBeIg-34105382.mp4 Alberto Crescenti informó cuántos heridos provocó el accidente

Cómo fue la mecánica del accidente

Las autoridades intentan determinar cómo fue la mecánica del accidente. Se cree que una formación que trasladaba pasajeros rumbo a Pilar descarriló y chocó desde atrás a otra que trasladaba materiales para trabajos de mantenimiento en la misma vía.

Estela, una pasajera que viajaba con su nieta, contó cómo vivió el accidente: “Fue un susto muy grande, siempre voy adelante de todo, pero hoy estábamos en la parte de atrás”. “El golpe no fue tan fuerte para nosotros, las vías se abrieron, el tren salió de carril, nos pegamos un susto grande”, contó.

La mujer aseguró que el tren estuvo frenado por algunos segundos y cuando reanudó su marcha chocó con la otra formación que trasladaba materiales.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, denunció que había una locomotora detenida en las vías. “Se le dio vía libre al tren de pasajeros, se encontraron y chocaron”, detalló.

El gremialista denunció que el sistema de señalización no funcionaba. “Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos, hay una degradación total de la empresa”, dijo.

Y agregó. “No hay repuestos para señalamiento, pero tampoco para los trenes, hoy estamos conduciendo trenes como un día sábado, al 75%, la degradación del presupuesto es total”.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/3MtOWFIS-34105382.mp4 Video: imágenes del drone de Infobae luego del accidente de trenes en Palermo

El choque se produjo a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta

Otras fuentes del sector consultadas por Infobae aseguraron que el accidente tuvo dos componentes: un error humano y las consecuencias de “cinco meses de gestión sin inversión”.

“Un auxiliar de Palermo dio vía libre para que avanzara el tren con pasajeros y la vía estaba ocupada por una locomotora y un furgón”, indicaron.

“Hace 10 días que no funcionan las señales, entonces se va dando vía por “escrito”. Al no andar el circuito automático, se va haciendo de forma humana. Enviaron una locomotora con un furgón y atrás le dieron vía libre a la formación con pasajeros. Y ahí se da el impacto”, ahondaron.

Con respecto a la falta de inversión, explicaron: “Pararon las obras, suspendieron la electrificación del San Martín, despidieron al personal de señalización y los talleres hace 4 meses que no compran repuestos”.

Así quedó una de las formaciones involucradas en el accidente

Comunicado oficial de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos comunica que una formación -con siete coches- de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 – a la altura de la avenida Alcorta- sobre el viaducto Palermo.

El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón que circulaba junto a la locomotora. Como consecuencia del incidente, el servicio se presta entre las estaciones Villa del Parque-Pilar.

Personal de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires -SAME- y bomberos trabajan en la evacuación de las personas que fueron víctimas de la colisión.

Hasta el momento, según lo informado por las autoridades sanitarias presentes en el lugar, se registran al menos 60 personas con heridas con diferente gravedad.