Arias: “No tenemos relación de negocios” con Harold Lora, aprehendido por presunta estafa

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, denunció que Lora, aprehendido por presunta estafa múltiple, tiene presunta relación con autoridades de la Alcaldía de La Paz

El alcalde Iván Arias. Foto: Amun





Fuente: Brújula Digital

El alcalde Iván Arias declaró este martes que “no tenemos relación de negocios” con el empresario Harold Lora, aprehendido el lunes por presunta estafa múltiple. Un diputado de Comunidad Ciudadana anunció que solicitará a la Fiscalía investigar al burgomaestre. En 2022 y a sugerencia de la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, el ejecutivo de Las Loritas fue condecorado.

“Referente a nuestra relación con el señor Lora. Nosotros, al señor Lora lo hemos conocido en un montón de eventos que hemos tenido. Incluso auspició la Fipaz, hemos estado con él, lo conocemos; pero no tenemos relación de negocio, que es lo que quieren hacer ver, y ninguna de las 17 (construcciones ilegales) a excepción de una fue aprobada en nuestra gestión. Esa es la que está paralizada porque precisamente contaba con irregularidades”, declaró el alcalde Arias.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, denunció que Lora, aprehendido por presunta estafa múltiple, tiene presunta relación con autoridades ediles. “En este caso el alcalde municipal de La Paz (Iván Arias), el secretario de Culturas y otros concejales que habrían facilitado que Lora pueda construir edificios e incluso sobrepasando la normativa municipal”, declaró el lunes.

Arias respondió, en la conferencia de prensa de este martes, que los 17 edificios observados comenzaron a ser construidos en 2020, en la gestión del exalcalde Luis Revilla y aprovechando la pandemia. Además, dijo, que cada una de las subalcaldías llevaron adelante procesos de fiscalización a cada uno de estos proyectos.

“Hay que aclarar que no sólo en este este caso se venden (departamentos) por anticipado y no cumplen lo prometido. Nosotros estamos de acuerdo con una ley que combata ventas por adelantado. Mucha gente pagó por el departamento y no hay el inmueble o cuando le piden planos As-built no puede vender ni alquilar”, declaró Arias.

El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC) anunció que solicitará a la Fiscalía investigar a Arias. “Necesitamos de una vez por todas que se abra una investigación a fondo contra el Alcalde porque él es corresponsable de este daño que se le ha hecho a muchas familias de paceños”, afirmó.

La concejala Yelka Maric denunció este martes que hay decisiones que favorecen a personas que tienen intereses en las construcciones ilegales y que a estos individuos se les aplica “multas ridículas” que solamente invitan a proseguir con las construcciones fuera de norma.

“Hace más de un año y medio que vengo denunciando las decisiones asumidas para favorecer a personas con intereses en construcciones ilegales, edificaciones fuera de norma que pretenden ser regularizadas como sea y, peor aún, con imposición de multas ridículas y, más que sanciones, son invitaciones a construir no solo fuera de norma, sino también más piso fuera de norma”, denunció Maric en conferencia de prensa.

Lora condecorado en 2022

El 15 de julio del 2022 Harold Lora fue distinguido en la sesión de honor del Concejo Municipal de La Paz, con mayoría de legisladores de la bancada del alcalde Arias, “por su aporte en el rubro de la construcción”.

La concejala Lourdes Chambilla, de la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo, nominó a Harold Alberto Lora Seoane y recibió la condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo”. “Lora desarrolla proyectos inmobiliarios en nuestra ciudad que generan fuentes de empleo y benefician a la economía. Por sus emprendimientos inmobiliarios ha recibido galardones y reconocimientos de instituciones públicas y privadas”, detalla la nota de prensa del concejo edil.

Este reconocimiento se le entregó cuando, supuestamente, sus 17 proyectos inmobiliarios estaban sujetos a procesos de fiscalización. El alcalde Arias aseguró, este martes, que el reconocimiento “lo hizo el Concejo, también el parlamento lo reconoció y tengo entendido que organizaciones empresariales, también”.