Atraco de Bs 1.7 millones: Conozca el testimonio del librecambista víctima

El sábado 25 de mayo, en Santa Cruz de la Sierra, un librecambista fue captado mediante las redes sociales, donde le ofrecieron cambiarle sus billetes bolivianos por dólares. La víctima brindó su declaración policial sobre lo ocurrido. “Formalizo la presente denuncia en contra de Tamara S. B., Jhonn Arthur S. M., y otros, por la presunta comisión de delito de robo agravado y asociación delictuosa. Sucede que el día sábado, 25 de mayo del 2024 a horas 18:25:00 aproximadamente me dirigía a la avenida G77 a la casa de un colombiano que debía realizarme el cambio de dólares por bolivianos, el monto que mi persona llevó fue de un millón setecientos mil bolivianos que debían cambiarme a dólares”, empieza relatando la víctima. Agrega que llegó a tener una negociación con las personas que lo contactaron. “Tomé contacto con este sujeto de nacionalidad colombiana mediante Tamara, quien me manifiesta en la tarde del mismo día que el jefe de su amigo quería cambiar dólares, por lo que Arthur nos cita a mi persona y a Tamara para encontrarnos con su jefe, nos hizo el trato para cambiar doscientos mil dólares”. Luego de cerrar el trato, por el que compraría dólares a un cambio de Bs 8.50, este librecambista se dirigió hasta el mercado antiguo La Ramada para contarle a su mamá que encontró dólares. “Mi madre es quien recolecta los bolivianos, me los entrega, entonces Tamara me da encuentro en La Ramada y nos vamos al cuarto anillo del Cambódromo. En ese lugar nos esperaba Arthur, que tenía la ubicación en su celular y nos lleva donde nos esperaba su jefe”, continúa diciendo. Con todo el dinero en moneda boliviana este librecambista se trasladó hasta la casa del ciudadano colombiano para realizar la transacción, saca el dinero de su mochila y en ese instante “aparecen dos encapuchados y armados junto al colombiano que decía ser jefe de Arthur, me agreden, me reducen y me amarran las manos y los pies, llevándose mi dinero”, concluye la declaración. Los 200 mil dólares que pretendía comprar este librecambista nunca los vio, ni los recibió. El atraco se consumó y ahora hay dos personas con detención preventiva, mientras que las autoridades policiales continúan con la búsqueda de al menos tres extranjeros prófugos.