Bajos rendimientos, lesiones y gustos futbolísticos: Tucho Antelo confirmó que tiene a seis jugadores ‘en lista negra’

Según Antelo, el cuerpo técnico ayudó en todo lo que pudo a los jugadores en sus reclamos económicos, pero exigió que nadie se meta en su trabajo: «En lo económico los hemos ayudado. Hemos parado con ellos, si no querían cambiarse, no nos cambiábamos (no usaban indumentaria del club)… en lo económico los apoyé en todo porque a mi también me deben. Pero ya cuando se meten en lo futbolístico no tienen razón. No tienen por qué decidir quién viene y a qué horario, se metieron en mi trabajo y no tienen por qué meterse».