Banca privada refleja que la mora es la más alta de los últimos 15 años e informa de una contracción de créditos del 2,3%

La contracción se advierte en los créditos pyme, empresarial y de consumo, mientras que el en materia microcréditos y el crédito hipotecario existe una ralentización, según el reporte.

Fuente: Unitel

Según un informe de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), al primer trimestre de 2024 el saldo de la cartera de créditos del sistema bancario alcanzó a $us 27.949 millones, registrando una contracción de 2,3% en los últimos doce meses, equivalente a $us 645 millones. El documento también registra que la cartera en mora alcanzó a $us 930 millones.

Asoban reseña que la cartera de créditos aún recoge el impacto de la intervención del Banco Fassil a fines de abril de 2023; no obstante, en mayo de 2024, cumplido un año de ese evento y del traspaso de una parte de su cartera a otras entidades, la cartera de créditos reflejará apropiadamente su evolución en los últimos 12 meses.

Actualmente, por tipo de crédito, la cartera registró crecimiento interanual en el microcrédito y el crédito hipotecario, aunque en ambos casos el dinamismo fue menor al registrado a marzo de 2023.

Mientras que los créditos pyme, empresarial y de consumo se contrajeron en los últimos doce meses, observándose en el caso del crédito pyme un mayor retroceso.

En línea con el marco regulatorio vigente, el 63,5% del total de la cartera de créditos se encuentra en los sectores productivo y vivienda de interés social; es decir, 3,5%por encima del mínimo establecido por la normativa vigente (60%).

Cartera en mora

Asimismo, la entidad que representa a la banca privada advierte que en el mismo periodo de tiempo la cartera en mora alcanzó a $us 930 millones, lo que implica que el índice de morosidad se situó en 3,3%, registrando el mayor nivel de los últimos 15 años.

Mientras que la cartera vigente reprogramada se redujo, aunque se mantiene en niveles históricamente altos, como resultado de las medidas regulatorias adoptadas desde inicios de la pandemia en 2020, de acuerdo con el reporte de Asoban.

“Al primer trimestre, las previsiones alcanzaron a $us 1.449 millones, de los cuales el 75% correspondió a previsiones específicas que experimentaron un crecimiento de 24,3%, dando cuenta de la adopción de medidas prudenciales en un contexto más desafiante”, reza el informe.

Además, las previsiones cubren 1,6 veces la mora. El indicador ha tendido a reducirse en el último tiempo, como resultado del aumento de la cartera en mora, a pesar de que las previsiones crecieron.