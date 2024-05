Bermejo: Los campesinos denuncian limitación de combustible

Solicitan la presencia del Director de la ANH. Caso contrario no descartan iniciar bloqueos

Fuente: https://elpais.bo

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Bermejo, Hugo Hoyos, ha denunciado el desabastecimiento de combustible y las estrictas limitaciones que enfrenta su sector. En la zona fronteriza, los agricultores solo pueden comprar 50 litros por persona al mes, lo cual es insuficiente para sus necesidades. «50 litros no alcanza. Solo la motobomba, cuando se quiere regar unas tres a cuatro hectáreas de papa, consume entre 50 y 70 litros de gasolina», explicó.

Los campesinos necesitan combustible para operar sus maquinarias agrícolas, como motocultores y tractores, y consideran que las restricciones actuales les son muy desfavorables. «Somos un municipio productivo y necesitamos mayor cantidad de combustible. Los requisitos para ampliar la cantidad de compra son muchos y muy burocráticos. Hay personas que llevan más de 15 días haciendo el trámite», denunció Hoyos en entrevista con El País.

Ante esta situación, el sector campesino ha redactado una carta que se prevé hacer llegar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Regional, solicitando una reunión con el Director. Los agricultores exigen ser tratados de la misma manera que en el resto de los departamentos, ya que pueden justificar el uso del combustible para la producción agrícola y poseen el carnet de productor que garantiza que el combustible se destina a sus maquinarias, no al contrabando.

Hoyos también señaló que las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos en los puntos críticos por donde se realiza el contrabando. «Nosotros compramos solo lo que necesitamos para nuestras herramientas, no para contrabandear», afirmó.

En caso de no ser escuchados y si las autoridades no se hacen presentes en Bermejo, el sector campesino no descarta realizar movilizaciones y bloqueos.