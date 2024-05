Bill Gates reveló la lección que aprendió de Warren Buffett

El fundador de Microsoft destacó las ventajas de no saturar tu calendario diario y cómo mejoró su equilibrio personal

El fundador de Microsoft, Bill Gates, compartió un consejo sobre planificación que aprendió del CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. El multimillonario explicó en una publicación en la aplicación Threads que “tomó demasiado tiempo darme cuenta de que no necesitas llenar cada segundo de tu agenda para tener éxito”. Este valioso aprendizaje surgió de observar la agenda deliberadamente ligera del otro magnate.

Gates, conocido por su precisión al planificar durante su tiempo en Microsoft, detalló que solía programar su día minuto a minuto, una práctica que también sigue el CEO de Tesla, Elon Musk.

CNBC recordó que, durante sus años como director ejecutivo, el magnate tecnológico creía que dormir era “perezoso” y competía con sus colegas para ver quién descansaba menos. “Pensaba que esa era la única manera de hacer las cosas”, afirmó en una entrevista de 2017 junto a Buffett. Sin embargo, su perspectiva cambió tras observar el calendario de este último, lo que lo llevó a aflojar su propia jornada.

Buffett ha sido un firme defensor de aumentar la productividad disminuyendo tareas innecesarias. Según un estudio de la Universidad de Stanford, la eficiencia de los trabajadores disminuye drásticamente cuando trabajan más de 50 horas a la semana. Las personas que trabajan hasta 70 horas a la semana logran la misma cantidad de trabajo que aquellas que trabajan 55 horas. El empresario sostuvo que “puedes comprar cualquier cosa, básicamente, pero no puedes comprar tiempo”.

La investigación respalda la idea de que quienes tienen libertad para enfocarse en trabajo creativo, en lugar de tareas meramente ocupacionales, son más felices, más productivos y más comprometidos en su trabajo. Según informó Business Insider, después de observar la agenda de Buffett, Gates introdujo más tiempo libre en su calendario, incluyendo actividades como jugar al tenis, leer, escribir en su blog y pasar tiempo con su familia.

El propio fundador de Microsoft admitió en un discurso de graduación en la Universidad del Norte de Arizona que había sufrido para encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

“Cuando tenía tu edad, no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. No creía que las personas con las que trabajaba debieran tampoco”, dijo Gates. Además, instó a los jóvenes a no esperar tanto como él para aprender esta lección y a tomarse el tiempo para nutrir sus relaciones, celebrar sus éxitos y recuperarse de sus pérdidas.

El patrón de trabajo de Buffett ha enseñado a Gates que “controlas tu tiempo… no es un indicador de tu seriedad que llenes cada minuto de tu agenda”. Gates relató que finalmente aprendió a darles a sus empleados y a sí mismo un respiro al ver el libro de citas personales del CEO de Berkshire Hathaway.

“Recuerdo que Warren me mostró su calendario… Él [todavía] tiene días, que no hay nada en él”, contó el multimillonario. “No esperen tanto como yo para aprender esta lección”, afirmó Gates.

Finalmente, el también filántropo reconoció que si hubiese adoptado el enfoque de su compañero en la lista de magnates más ricos del mundo, probablemente habría sido más feliz y productivo.