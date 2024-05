Blooming superó a Tomayapo (1-0), sumó 9 puntos y ya es segundo

Blooming gana y sonríe. El 1-0 sobre Real Tomayapo le permite sumar nueve puntos, subir al segundo lugar de la tabla y acabar de la mejor manera este inicio antes del parate por la Copa América. En duelo por la fecha cuatro del Clausura, la academia golpeó en el momento justo tras dominar el primer tiempo y aunque sufrió al final, el triunfo no se escapó.

Blooming en la primera etapa fue más, dominó el juego, pero no supo golpear. Mereció irse al descanso en ventaja, pero no estuvieron certeros César Menacho, Fernando Arismendi ni Samuel Garzón . Además, lució atento Pedro Galindo que descolgó varias ocasiones claras salvando a un Tomayapo opaco, que apenas inquietó el arco de Braulio Uraezaña.

A los 9’ César Romero que trepó hacia ofensiva, no logró conectar un pase de Guilmar Centella y poco después fue el turno de Garzón (11’) que no le pegó bien a pase de Lacerda. Arismendi (13’), Siles (28’) y Menacho (29’) también tuvieron opciones, pero no hubo acierto pese al dominio. El público que llegó al Tahuichi pese al frío, se tomó la cabeza una y otra vez.