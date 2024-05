Bodas de oro del IISEC-UCB

En 1988 conocí al Dr. Juan Antonio Morales en un seminario internacional de economía en Río de Janeiro, donde yo estudiaba una maestría en economía. Aproximadamente un año después, me encontraba de vacaciones en La Paz y visité el Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB), cuyo director era Juan Antonio, quien, muy gentilmente, me invitó a trabajar como investigador junior. Me cambió la vida. Fue una experiencia intelectual y académica única. El IISEC había sido fundado en 1974 por el Dr. Morales y el sociólogo Dr. Salvador Romero. Dos jóvenes académicos sofisticados que habían decidido volver a Bolivia para contribuir a su desarrollo.

Este mayo del 2024, el IISEC cumple 50 años. Sin la menor duda este es el centro de investigación, en temas económicos y sociales, más importante de Bolivia, por él han pasado renombrados profesionales. En todos estos años, el IISEC ha tenido cuatro motores que impulsaron sus actividades: a) Investigación académica y científica, b) Formación de nuevos investigadores y profesores, c) Articulación con centros nacionales e internacionales, d) Difusión del conocimiento para incidir en el debate público y la toma de decisiones tanto a nivel nacional como internacional.

Cuando tuve el privilegio de trabajar en el Instituto, a finales de los años 80, los temas centrales, de la agenda de investigación y debate, eran la hiperinflación, la estabilidad conseguida por el D.S 21060, y los desafíos de la recuperación del crecimiento. Pero los ejes de discusión se fueron ampliando y diversificando, siempre muy sintonizados con la realidad nacional y mundial. En la actualidad, las líneas de investigación del Instituto son: Justicia social, desigualdades y pobreza; desarrollo económico, políticas públicas e institucionalidad; y sostenibilidad ambiental, bienes comunes y gobernabilidad.

Su producción estrella, sin duda, son los documentos de trabajo, más de 300, que están disponibles en su página web. Aquí está retratado 50 años de historia económica y social de Bolivia. Es un ejemplo de pluralidad de ideas y de trabajo científico. También los diversos investigadores que han pasado por el IISEC han publicado más de 60 artículos académicos en revistas de mucho prestigio y 40 libros y capítulos de libro en ediciones tanto nacionales e internacionales. Visto en perspectiva histórica, el IISEC publicó casi un libro por año.

Un logro no menor es la publicación de la Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico (Lajed) desde el año 2003 de manera continua. Un resultado editorial sin precedentes en un ambiente donde las revistas académicas indexadas duran pocos años.

El IISEC también es un centro de formación de nuevas generaciones de investigadores altamente calificados en metodologías cuantitativas y cualitativas y en buenas prácticas académicas. Soy una prueba de ello; en el Instituto desarrollé mi vocación de profesor e investigador al lado de gente muy competente, como Justo Espejo, un excelente economista que ya no está entre nosotros. Todo estudiante de economía y ciencias sociales si quiere desarrollar una vida académica tiene una excelente oportunidad en el IISEC. Se “aprende haciendo”, gestionando datos, revisando literatura especializada; trabajando con las estadistas y la econometría. Por lo menos una centena de cientistas sociales han pasado por esta institución. Fue y es una gran escuela de investigadores y catedráticos.

El Instituto es un centro globalizado, cuenta una amplísima red de investigadores asociados y de instituciones nacionales e internacionales para la producción e intercambio de conocimiento. En la actualidad cuenta más de 100 investigadores asociados e inúmeros convenios con universidades, centros de investigación y fundaciones nacionales y del mundo. Sus investigadores juegan en las ligas mayores de la académica internacional. Cuando trabajaba en el IISEC participé en muchos seminarios y eventos en varios países. Siempre estaré agradecido al IISEC porque me abrió el mundo.

Finalmente, y no por eso menos importante, el IISEC viene contribuyendo al debate de los grandes temas del desarrollo en Bolivia. En mi época creamos, junto al periódico Presencia, uno de los primeros suplementos especializados en economía: Momento Económico. Bajo el paraguas del Instituto la publicación acercó a la gente diversos temas de políticas públicas Aprendí a escribir columnas sobre economía en el Instituto.

El IISEC ha continuado con esta vocación de comunicación del conocimiento, con la tarea de acercar las ideas y reflexiones económicas a un público amplio. En la actualidad, tiene el Observatorio socio-ambiental que publica series de indicadores y elabora diversos documentos que sintetizan sus investigaciones. Todo este material está disponible en línea y en las redes sociales.

Así mismo, el Instituto organiza debates académicos, seminarios, congresos y talleres nacionales e internacionales para difundir el pensamiento económico y social boliviano. Entre estos está el Taller de Investigación Aplicada (TIA), una iniciativa conjunta con la Fundación Aru desde 2011, diseñado para proporcionar a los investigadores un espacio de debate académico.

Muchas felicidades a la UCB, la querida Cato por los logros académicos de su Instituto, a la actual directora Dra. Fernanda Wanderley y a su fundador el Dr. Morales. Como justo homenaje a su legado como profesor, investigador y servidor público, la UCB creará la Cátedra permanente ¨Juan Antonio Morales: Los desafíos del desarrollo desde Bolivia¨. Ciertamente este reconocimiento es extensivo a todos los profesionales que trabajaron y trabajan en el IISEC. Que la celebración de las bodas de oro sea un hito que ilumine los próximos 50