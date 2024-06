Bolivia cayó ante México (1-0) tras un descuido fatal en reinicio del complemento

Preocupa el recambio de Leonel Justiniano ya que lució bajo Boris Céspedes. En la última línea ver a Sebastián Álvarez y César Romero juntos, fue bueno y está claro que ambos se refugiaron en Sagredo cuando Bolivia tuvo que salir desde atrás. César Menacho, en ofensiva, pudo igualar a los 40’ pero su remate lo devolvió el pecho del arquero.

Al final el 1-0 no se movió y le permitió a México festejar un amistoso que a Bolivia le sirve de mucho ya que en la previa a jugar contra Ecuador y Colombia, tiene mucho para evaluar y corregir. Para esos últimos dos partidos ya están los jugadores de The Strongest y Always Ready, además de los legionarios; ambos previo a encarar la Copa América que comienza el 20 y termina el 14 de julio.