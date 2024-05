Buscan a delincuentes que robaron a dos librecambistas en pleno centro de Cochabamba

Los sujetos se transportan en motocicleta, donde arrebatan a sus víctimas sus mochilas donde portan fuertes cantidad de dinero.

Fuente: Unitel

Dos robos de elevados montos de dinero se registraron en estos últimos días en la ciudad de Cochabamba, donde ambas víctimas son librecambistas.

El primero hecho se registró el día sábado, la víctima es una librecambista a quien le robaron un bolso del interior de un vehículo, justo poco después de que ella bajara cerca del centro de la ciudad.

El segundo caso se suscitó este miércoles por la mañana, donde un hombre que llegó a un punto de librecambio en la plazuela Colón, fue sorprendido a los pocos minutos por dos sujetos que descendieron de una motocicleta quienes le arrebataron su mochila y se dieron a la fuga.

Las diferentes unidades de la Policía se encuentran investigando ambos casos, los cuales tienen el mismo modo operandi, donde los antisociales circulan a bordo de una moto.

“El joven se sienta una banca y después de unos minutos, llega una motocicleta en la cual estaban dos personas, una de ellas se baja e inmediatamente arrebata de forma violenta la mochila, es en esa circunstancia en que el sujeto se sube a la motocicleta y se da la fuga”, informó el coronel Freddy Medinacelli, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La autoridad policial afirma que ambos casos están siendo investigados y se realiza un trabajo de rastrillaje para dar con su paradero.

“Se están haciendo el mismo trabajo de ruteo, mapeo y buscando mayores elementos que nos puedan ayudar a la identificación del sujeto”, indicó Medinacelli.

Asimismo, el director de la Felcc recomendó a la población dejar la rutina de lado cuando salimos de nuestro hogar a nuestra fuente de trabajo, más aún cuando involucra portar una elevada suma de dinero

“No todos los días debemos salir a la misma hora, con la misma ropa, con el mismo sombrero, con la misma mochila y haciendo un mismo recorrido desde la casa al lugar de trabajo. No siempre no se debe confiar en nadie, no podemos confiar de que estamos portando dinero, por lo tanto, el mínimo comentario, el mínimo descuido, la mínima vulnerabilidad que vea alguna persona, va a ser objeto de que nos convirtamos en víctimas”, indicó.

Mientras tanto, los efectivos recopilan información, testimonios e imágenes de cámaras de seguridad y todo lo necesario para poder esclarecer ambos casos.

Dos robos de elevados montos de dinero registrados en menos de tres días en pleno centro de la ciudad de Cochabamba.