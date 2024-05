Carl A-Z con “sed” de triunfo y revancha visita a Universitario por la Libobásquet

Fuente: https://lapatria.bo

Con sed de revancha, el equipo del Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) se encuentra en Sucre, donde la noche de este miércoles, a partir de las 20:30 horas, rivalizará con el conjunto de Universitario, que busca sacar provecho de la seguidilla de encuentros que tiene como local, algo que hasta ahora no ha logrado.

El encuentro entre los «doctos» y los «guerreros» se llevará a cabo en el coliseo Universitario de la capital del Estado Plurinacional. El conjunto “estudiantil” cuenta con una seguidilla de encuentros como local a la que hasta ahora no ha podido sacar provecho. Al término de la primera rueda, cayó ante Nacional Potosí (85-97) y el pasado 15 de mayo volvió a caer ante otro equipo potosino, Leones (72-88).

Esta noche, Universitario jugará su tercer encuentro consecutivo como local con la premisa de lograr unidades que lo puedan volver a posicionar en la mitad de la tabla hacia arriba y no seguir cediendo posiciones que le puedan colocar en una situación peligrosa.

Sin embargo, la tarea de esta jornada no será para nada fácil para el conjunto local, ya que el equipo orureño Carl A-Z llegó con sed de revancha hasta la capital, además de estar urgido de sumar triunfos, ya que con la última derrota en el clásico orureño ante CAN (97-104), el plantel azul y amarillo quedó en la octava posición, comprometiendo su clasificación a la siguiente instancia.

Carl A-Z con la premisa de ganar o ganar visita a Universitario

En el partido de ida de este torneo, la «U» bajó de las nubes al equipo orureño, ganando a domicilio por 69 a 66 en un encuentro bastante apretado y parejo. Desde entonces, el conjunto orureño ha tenido una participación con altibajos en el certamen. Hasta el momento, ha sumado tres victorias y siete derrotas, ubicándose en el octavo puesto de la tabla con 13 unidades.

El plantel capitalino está un poco más arriba, con 14 puntos tras cuatro victorias y seis derrotas. De a poco, van concluyendo las fechas del torneo nacional y es una instancia decisiva donde cada punto sumado cuenta.

En Carl A-Z, la dirigencia espera que ya no haya mayores problemas con la habilitación de Maicon Douglas Da Silva, refuerzo brasileño que llegó ante la salida de Diego Romero, pero que hasta ahora no ha podido actuar con la camiseta azul y amarilla debido a que no pudo ser habilitado para el encuentro ante CAN.