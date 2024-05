Chofer de micro se disculpó con pasajero al que intentó bajar por su peso

El conductor fue denunciado por el delito de discriminación y este viernes brindará su declaración ante el Ministerio Público.

Santa Cruz, Bolivia.-

En una muestra de reconciliación y arrepentimiento, Omar, el conductor de micro que se volvió viral por un incidente donde intentó bajar a un pasajero debido a su peso, se disculpó públicamente este jueves.

«¡Soy una persona normal, no sé qué me pasó ese día!», expresó Omar con evidente pesar durante su declaración pública. «Vine a pedir disculpas porque esto también me ha afectado a mí y a mi familia», agregó el conductor de la línea 82.

Por su parte, Reynaldo, el pasajero afectado, aceptó las disculpas de Omar y ambos sellaron su acuerdo con un apretón de manos, decididos a dejar atrás el desafortunado incidente.

«Acepto sus disculpas porque lo veo arrepentido. Lo disculpo por lo que sucedió ese día a don Omar, pero esto no debe volver a suceder, independientemente del aspecto físico», afirmó el joven estudiante.

El conductor fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el supuesto delito de discriminación y su declaración está fijada para este 03 de mayo ante el Ministerio Público.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió cuando el joven estaba regresando a su domicilio después de clases. Según el denunciante, el conductor arrancó el micro sin permitirle abordar inicialmente, para luego detenerse 20 metros más adelante para recoger a otro pasajero.

“Me acerqué y le pregunté por qué no había parado, y me respondió que era gordo y un tal…”, relató el universitario, quien grabó el incidente con su teléfono celular. Al abordar el micro, el joven pagó el pasaje de adulto, aunque tenía derecho a la tarifa de estudiante, y decidió no bajarse pese a las agresiones verbales. “Le pagué los Bs 2 y no me bajé, porque es un servicio de transporte público y tenía que llegar a mi destino como cualquier otra persona”, agregó.