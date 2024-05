Choferes exigen a las alcaldías que presenten sus estudios del costo de pasajes

Fuente: Unitel

Tras el anuncio de incremento de los pasajes lanzado por los choferes en su ampliado nacional, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, exigió que las alcaldías cumplan la Ley General del Transporte y presenten sus estudios de costos.

“Muchas alcaldías no han presentado, no se han dado a la molestia ni si quiera de preparar sus estudios técnicos y cómo quieren poner en práctica la Ley 165 (del Transporte) si no están cumpliendo. Ellos tienen que presentar sus estudios matemáticos económicos”, señaló Gómez.

El dirigente cuestiona que las alcaldías “quieren agarrarse” de uno de los puntos de la Ley general del Transporte sobre la regulación de tarifas y dicen que del resto de los artículos de la norma “se hacen a los que no entienden”.

“Este ampliado ha determinado que este punto debe cumplir y el Gobierno debe hacer cumplir sobre la modificación de los pasajes periódicos”, señaló Gómez.

El dirigente señaló que buscará una reunión con el Gobierno central para que emita una resolución para que los municipios cumplan con el estudio de costos que debe tener cada municipio para una “nivelación periódica” de los pasajes.

Además, reiteró que los choferes presentarán sus estudios técnicos para fundamentar su posición sobre el incremento de las tarifas.

“Ha subido o no los repuestos, ha subido o no los fabricantes y finalmente hasta los productos ya sea como arroz, fideo y otras situaciones, todo está dolarizado y nuestros pasajes están en Bolivianos”, señaló Gómez.