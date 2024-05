Choquehuanca critica al líder que sucumbe al «culto a la personalidad» y lo compara con lo «practicado en la Alemania nazi»

Fuente: El Deber

«Necesitamos líderes apegados a la verdad, líderes honestos, líderes que produzcan respeto (…) que no impongan, que respeten las decisiones de las bases, que no roben, que no mientan, que no dividan, que amen a su pueblo y no a la silla», expresó Choquehuanca.

Luego se refirió a la realidad: «En algunos líderes políticos prevalece el culto a la personalidad, y el culto a la personalidad es una práctica colonial; es la renuncia al respeto mutuo; es una renuncia a la reflexión mutua».