Choquehuanca debe responder este miércoles en audiencia por no convocar al Legislativo para tratar leyes antiprórroga

Fuente: Unitel

Para las 16:00 de este miércoles está fijada la audiencia contra el vicepresidente David Choquehuanca luego que la Sala Constitucional Primera de La Paz admitiera la acción de cumplimiento por la demora en la convocatoria al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tratar los proyectos de ley antiprórroga de magistrados 073 y 075.

Según el documento, Choquehuanca no convocó a sesión del pleno en al menos cinco meses, lo que impidió el tratamiento y la resolución de las citadas normas que tiene el objetivo de cesar a los magistrados “autoprorrogados”, medidas que tanto opositores como evistas respaldan y piden que se aprueben para lograr un cambio de mando en el Órgano Judicial.

El recurso fue presentado por los senadores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Tórrez y Lucy Escobar, el jueves de la semana pasada, que denunciaron que los proyectos de ley 073 y 075, contra la prórroga de magistrados, no fueron tratados en la Cámara de Diputados en el tiempo establecido.

Sin embargo, Tórrez consideró “paradójico” que esta acción de cumplimiento hubiera caído en la sala constitucional primera “a cargo del funesto vocal Israel Campero”.

“Lo que ciertamente no nos da seguridad, no obstante de que esta fue admitida, pero existe una gran probabilidad de que esta no sea concedida y sea favorable a David Choquehuanca”, señaló en una entrevista con la red UNITEL.

“Él no representa seguridad, no representa transparencia, porque él es funcional al gobierno”, afirmó Tórrez en entrevista con La Revista de UNITEL.

Aunque Choquehuanca no se ha pronunciado sobre esta causa, a legisladora Ana María Castillo del bloque arcista del MAS defendió la prórroga de los magistrados.

“Sabemos que la prórroga no es legal, pero tiene que seguir”, señaló en una entrevista con la red UNITEL.