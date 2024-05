Chuquisaca: Bloqueo en Padilla se pudo evitar, pero “mandaron secretarios que no eran del área”, dice dirigente

Momento en el que se comparten las conclusiones para levantar el bloqueo CAPTURA DE PANTALLA

Fuente: https://correodelsur.com

Luego de más de 24 horas de bloqueo, la Gobernación de Chuquisaca y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Manuel Ascencio Padilla (Csutcmap) llegaron a un acuerdo para levantar la medida de presión instalada en el sector de Huaira K’asa. Sin embargo, la dirigencia sindical de Tomina cree que la situación se pudo evitar desde el pasado domingo si las autoridades se hubieran mostrado más abiertas al diálogo.

Los movilizados cortaron el tránsito vehicular en la zona la noche del domingo, luego de que una comitiva de la Gobernación abandonara la mesa de diálogo y calificara como “político” el pliego petitorio de la dirigencia que demandaba avances en el proyecto de electrificación rural, perforación de pozos, restauración del edificio gubernamental e ítems para salud.

El pasado domingo “nos han mandado secretarios que no eran del área, todas las preguntas que hicimos no pudieron responder y por eso, nuestra gente se ha molestado (…) tuvieron que abandonar (la mesa de diálogo)”, indicó el dirigente sindical de Tomina Primera, Luis Ontiveros, a Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980).

De acuerdo con el dirigente, los bloqueos pudieron evitarse el domingo si mandaban secretarios predispuestos; no obstante, el martes, tras recibir la documentación que respalda el trabajo de la Gobernación, la población y los ejecutivos de la Csutcmap quedaron conformes.