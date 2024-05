Ciberestafa: Hackean cuenta de WhatsApp de médico y roban $us 18 mil en Santa Cruz

Dos reconocidos galenos fueron las víctimas de los ciberdelincuentes. Experto recomienda no hacer caso de mensajes donde se hacen pasar por familiares o amigos que piden dinero y tampoco dar click a los enlaces enviados por WhatsApp.

El administrador departamental de la Caja Petrolera, Luis Pablo Jáuregui, denunció este sábado que su cuenta de WhatsApp fue hackeada por ciberdelincuentes. Según el reporte, a través de su cuenta, lograron estafar a un médico con la suma de $us 18.000.

Según el relato del galeno, recibió un mensaje de la empresa de WhatsApp, en la cual le advertían que intentaban aperturar la cuenta en otro dispositivo. “Para evitarlo necesitaban que envíe un código que me enviaron en un sms, y caí en el juego”, lamentó

Jáuregui indicó que a los 10 a 15, sus contactos se comunicaron con él para constatar si eran cierto los mensajes donde pedía dinero o se ofrecía dólares a un buen precio.

Ciberdelincuentes lograron estafar a un amigo de Jáuregui

Según la denuncia realizada por el doctor Mauricio Exeni, amigo de Jáuregui, los delincuentes se hicieron pasar por el administrador de la Caja Petrolera, ofreciéndole dólares a un buen precio, logrando estafarlo con $us 18.000.

“Tengo para cambiar dólares a 7.5”, fue el mensaje que recibió el médico que al momento pidió que se le envíe un QR para realizar el deposito.

“Cuando me dicen que tienen más dinero para venderme, fue cuando empecé a sospechar, porque me estaban enviando QR de $us 10.000. Intenté contactarme con la persona y me salió que no era el número”, afirmó.

Según el galeno, al no recibir respuesta por WhatsApp, se comunicó con su amigo por llamada normal y fue ahí cuando se dio cuenta de la estafa.

Exeni afirmó que sentó la denuncia correspondiente y con respecto al dinero, se encuentra congelado, por lo que espera dar con los delincuentes.

Entre tanto, Mariano Cabrera, especialista en Redes Sociales y manejo cibernético, recomendó no hacer caso de los mensajes donde se hacen pasar por amigos o familiares que piden dinero y tampoco dar click a los enlaces.