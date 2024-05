Colegio Alemán de La Paz no tenía cámaras de seguridad afuera de los baños donde se abusó a una niña

La abogada Audalia Zurita señaló que en una reunión con los padres de familia se determinó la implementación de esos artefactos en otros puntos.

eju.tv / Videos: RRSS

Boris Bueno Camacho / La Paz

Audalia Zurita, abogada defensora de los directivos del colegio Alemán ‘Mariscal Braun’ de La Paz, reconoció que no existen cámaras en el ingreso de los baños de los niños de Kínder, porque no había necesidad ya que la institución precautela la privacidad de los niños y las profesoras están atentas a las necesidades de los pequeños cuando van a ese lugar en los horarios de clases.

“El área del kínder está completamente aislada y es un espacio relativamente pequeño, en el recreo los baños obviamente son llenos; sin embargo, en el período de clases los niños salen al baño y las profesoras vigilan desde la puerta del aula, no cierran la puerta del aula por si acaso los niños necesiten auxilio; porque son niños pequeños entre 3, 4 y 5 años que todavía no saben manejarse adecuadamente con su vestimenta”, apuntó.

El 19 de abril, una madre de familia denunció un presunto caso de violación que habría sufrido su hija de cuatro años a manos del portero de dicha unidad educativa. Según el relato, la menor habría sido víctima de estos actos desde los tres años en el área de los baños. Ella se dio cuenta del hecho cuando la pequeña confesó que no quería ir al colegio debido a esa situación.

Zurita señaló que no se presentaron casos como el denunciado con anterioridad; pero que, por práctica, cualquier reclamo ya sea en el ámbito educativo o en cualquier otro que ocurre en el colegio, la Dirección del grado correspondiente actúa con el departamento de orientación. “Son protocolos en muchos casos no escritos, pero que se cumplen de forma rigurosa en el colegio”, aseguró

Asimismo, informó que en una reunión entre la Dirección del colegio Alemán y los padres de familia se procedió a la instalación de nuevas cámaras en el kínder y los alrededores, y que no se lo hizo antes porque en muchos casos los niños no traen la ropa puesta porque aún no están en condiciones de manejar su vestimenta de forma adecuada.

“Por eso, las profesoras también tienen ropa de reemplazo si acaso se ensuciara su ropita; entonces, no había necesidad en ese momento, se creyó que no había necesidad de que haya cámaras; hoy con los padres de familia se han definido los puntos de las cámaras, se han instalado y como decía, el colegio de acuerdo a las circunstancias que se presentan va estableciendo sus formas de actuación para un mejor control”, destacó.

La legista desestimó también las denuncias sobre la existencia de otros casos de abuso sexual en esa institución educativa y pidió al fiscal Julio Pórcel, asignado a este caso, convoque a las personas que dijeron que al menos seis casos similares se presentaron en sus instalaciones, porque la Dirección del plantel y los abogados no tienen conocimiento de ellos.

El 23 de junio del año pasado, el entonces ministro de Educación, Édgar Pary, rechazó y condenó la violencia física, sexual y psicológica ejercida en unidades educativas; además, anunció que su repartición exigiría la instalación de cámaras de seguridad tanto en públicas como en privadas, en el marco de las normativas vigentes.

“Como Ministerio de Educación vamos a exigir, en el marco de la normativa, que las unidades educativas públicas y privadas cuenten con cámaras de seguridad con la finalidad de dar mayor seguridad a nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran estudiando en todas las unidades educativas”, dijo en esa oportunidad.