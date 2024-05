Con un crecimiento del 3,1% en 2023, Bolivia supera previsiones de organismos internacionales

Fuente: ABI

Con un crecimiento económico del 3,1% en 2023, una vez más, Bolivia superó las previsiones de los organismos internacionales, afirmó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), impulsado por la demanda interna, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció en 3,1% la gestión pasada y se posiciona como la segunda mejor economía de la región.

“Una vez más hemos decepcionado a los organismos internacionales y hemos superado las previsiones de crecimiento que ellos tenían”, afirmó la autoridad gubernamental a los periodistas.

Recordó que, para Bolivia, en 2023, la proyección de crecimiento del Banco Mundial (BM) fue del 2,4%, del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1,8% y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2,2%.

“Lamentablemente una vez más hemos decepcionado a los organismos internacionales porque Bolivia ha superado el crecimiento económico que esos organismos habían planteado”, reiteró el ministro.

Asimismo, Cusicanqui destacó que el PIB nominal de Bolivia llegó a los $us 45.460 millones y se convierte en el “más alto hasta el momento”, además de que el PIB per cápita en el país es de $us 3.736 a la fecha.

MC