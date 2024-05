Cooperativas auríferas siguen beneficiadas con 80% de ingresos, pese a bajos recursos del Estado

Minería a cielo abierto para buscar oro, en Tipuani. Foto: Archivo ANF.

La Paz.- En un escenario marcado por una caída en las reservas internacionales, en las exportaciones, problemas de abastecimiento de combustible y escasez de dólares; el sector cooperativo minero continúa beneficiándose con el 80% del total de ingresos por la exportación del oro, cuya cotización ha batido récord.

El oro alcanzó un máximo histórico de $us 2.450 por onza el 20 de mayo. De acuerdo al Banco Central de Bolivia, al 25 de mayo, el precio de la onza troy del oro (medida que equivale a al menos 31 gramos) llega a cotizarse en $us 2.334,73. En enero de este año, fue de $us 2.023,24. La venta por gramo supera un poco más de los Bs 500.

La falta de recursos, que ha sido reconocido por el propio presidente del Estado, Luis Arce, con relación a años pasados, además de la ausencia de dólares en el país que data desde hace poco más de un año, ha generado la protesta de varios sectores productivos, como los gremiales, los importadores y también los exportadores. El Gobierno, en respuesta, responsabilizó a los analistas, a los exportadores y ahora a la banca privada.

Un sector beneficiado por una política desequilibrada establecida por la administración gubernamental es el cooperativismo minero aurífero, incluida las operaciones ilegales en la extracción de este metal precioso. Un sector que se beneficia con el diésel subvencionado y muy bajos impuestos a favor del Estado.

“Los beneficios llegan por doble partida, por la política que se ha dado a su favor, porque toda la normativa le ha facilitado su ingreso a este rubro extractivista, les ha facilitado toda la política pública, les han dado preferencia en el orden tributario, en el orden ambiental, flexibilizando normas, haciéndose a los desentendidos con el cumplimiento de otras normas. Y esto ha promovido un crecimiento del sector”, señaló el experto en esta materia Alfredo Zaconeta a la ANF.

El también investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), consideró que esta cotización récord del oro promueve una explotación intensiva y un mayor valor al producto. Pero los ingresos por impuestos para el país se reducen a un 2,5% y los mineros se quedan con un 80% del total de las ganancias.

“La actual política minera hace que la recaudación sea muy baja para el país, esto considerando que el oro ha caído en un monopolio en manos del sector cooperativo, que hasta 2023 ha llegado a copar el 99,8% del total de la producción”, sostuvo Zaconeta.

Y esto se ve reflejado en las cifras anuales. En 2022, el valor en producción del oro alcanzó a $us 3.073 millones, pero apenas dejó como regalía $us 63 millones. En 2023, la situación no cambió demasiado, el valor fue de $us 2.487 millones por 46,3 toneladas, y de este total, el Estado se quedó apenas con $us 60 millones.

Falta de dólares

Hace más de un año, en Bolivia no es posible realizar transacciones con la moneda estadounidense, los librecambistas realizan con un tipo de cambio no oficial hasta en Bs 8,90, aunque de acuerdo al Banco Central de Bolivia (BCB) el tipo de cambio es de Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra. El Gobierno atribuye la falta de dólar a un comportamiento especulativo.

Debido a esta dificultad, la Asociación de Banco de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación por la escasez y pidió al BCB restituir los fondos que entregaron como garantía para que así puedan brindar mejor atención a sus clientes. Ni la banca ni las casas de cambio cuentan con esta moneda, solo euros, pesos chilenos y otros.

La banca también sufrió esta semana un ataque del Gobierno cuando el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, les responsabilizó por la escasez. No solo el sector bancario, también los transportistas, los gremiales e importadores mostraron su malestar y han iniciado protestas por esa situación.

Mientras esto sucede, los capitalistas mineros -que son extranjeros- siguen siendo beneficiados hasta con el 80% de sus ingresos totales por la explotación y el 20% se queda para los cooperativistas, prosiguió Zaconeta.

“Un factor que se está viendo con bastante incidencia es el tráfico de combustible que se está dando en estas zonas y esto motivado por todas las actividades ilícitas que se dan por la explotación del oro. Hay regiones como en Guanay, en el norte de La Paz, donde el precio del litro de diésel se comercializa desde Bs. 8 hasta incluso Bs 15 cuando hay escasez. Lo legal y al estar subvencionado alcanza los Bs 3,63. Como la actividad aurífera es tan rentable, (los mineros) están dispuestos a pagar este precio. Este fenómeno se repite en el norte paceño, en las regiones de la actividad minera de Beni y Pando y ahora que pasó la temporada de lluvias, muchas operaciones mineras están volviendo a la fase de operación”, prosiguió el experto.

Planteó discutir –con suma importancia- una ley integral del oro que considere a los operadores mineros, al mismo Estado y a la sociedad civil para conseguir un mejor aprovechamiento de este metal precioso.

