En la Asamblea están estancados créditos por $us 633 millones

“No ingresan a la economía por intereses políticos”, dice un ministro

Fuente: Correo del Sur

En las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancados en su tratamiento créditos por más de $us 633 millones, que no están siendo inyectados en la economía por decisiones de orden político, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

“El país necesita el compromiso y trabajo de las bolivianas y los bolivianos para seguir creciendo, sin embargo, debido a decisiones políticas, ocho créditos externos se encuentran paralizados en su tratamiento”, explicó.

El Senado tiene sin aprobar aproximadamente $us 250 millones en dos proyectos de ley y uno fue rechazado, en tanto en Diputados están 5 proyectos pendientes de aprobación por un monto de más de $us 383 millones.

Se trata de créditos por $us 100 millones para el Programa Apoyo de Emergencia por Covid-19 y $us 88 millones para la construcción dela doble vía Caracollo-Colomi, Tramo 2B Confital-Bombeo, mientras se rechazó el crédito de $us 62 millones para la ampliación de Mi Teleférico, todos en el Senado.

Mientras en Diputados están los créditos por $us 52 millones para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II; $us 43 millones destinados a proyectos de Movilización urbana y eficiencia en Sucre; $us 30 millones para el Parque lineal La Paz-El Alto; $us 35 millones para la construcción de la carretera Norte Integrado-Yapacani; y $us 223,4 millones para la construcción de la carretera Uyuni-Hito IX tramos 1 al 3. “Seguiremos trabajando en beneficio de las familias bolivianas, pero necesitamos el compromiso y el apoyo de todas y todos para el desarrollo de nuestro.

Fuente: Correo del Sur