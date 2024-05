Crisis en el Oncológico de Santa Cruz: Entre listas improvisadas y pacientes desesperados

La desesperación y la angustia son palpables entre los pacientes y sus familias mientras luchan por recibir atención médica en medio de un sistema colapsado.

Nuestra periodista Magaly Benquique ha descubierto la alarmante situación que se vive en el Hospital Oncológico de la capital cruceña. La desesperación y la angustia son palpables entre los pacientes y sus familias mientras luchan por recibir atención médica en medio de un sistema colapsado.

La escena se repite noche tras noche: a las 20:30 horas, el guardia de seguridad del hospital sale con varias hojas de papel bond y las coloca en una columna del nosocomio para que los pacientes, que aguardan durante largas horas entre filas y abollones, puedan escribir sus nombres y ser atendidos al día siguiente.

Sin embargo, lo que debería ser un proceso justo se ve empañado por la injusticia: los primeros lugares en la lista ya están ocupados antes siquiera de ser anunciada. ¿La razón? Según el guardia, algunas personas tienen preferencia y se anotan desde el interior del hospital.

Ana Machado, representante de los padres de familia del Oncológico, no puede ocultar su indignación ante esta situación. «Los pacientes están preocupados porque el hospital está saturado», lamentó. «Llegan de otros municipios y tienen que dormir aquí para agarrar un número y así poder ser atendidos. No estamos progresando, sino más bien yendo para atrás», agregó.

Pacientes llegan solos y desde lejos

Uno de estos casos es el de Marco, un paciente del municipio de Minero que llegó al hospital buscando atención por un tumor en el rostro. Ante la falta de espacio, él y su familia se ven obligados a dormir en un camping a las afueras del hospital.

«Nosotros vivimos desde Litoral Las Marota y hay que pasar un río, asi que una vez llueve no se puede salir. Nos dicen venga a tal fecha, tal hora, nos dan las programaciones y de ahí hay que volver en dos o tres semanas y recién le sacan laboratorio. El no dormía, solo se quejaba y la fiebre no le pasaba», relató la esposa de Marco.

La precaria situación del Hospital Oncológico no se limita a la falta de organización en la asignación de turnos. El centro hospitalario también sufre una grave escasez de medicamentos, insumos y personal médico.

El señor Primitivo Colque, un paciente con las piernas hinchadas y dolor en la columna, resume la situación con crudeza: «yo estoy solo, no tengo padre ni madre y el dolor no lo aguanto».

Dormir en las aceras del hospital se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos pacientes. La desesperación por recibir atención médica los lleva a soportar condiciones precarias, sin importar el riesgo de contraer otras enfermedades.

La realidad que viven cientos de personas en los hospitales de Santa Cruz es desoladora. La falta de medicamentos, insumos y personal médico es evidente. Es urgente que las autoridades inyecten recursos al sector salud para evitar que esta crisis se agrave.

