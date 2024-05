Cuarto intermedio en diálogo Gobierno y Cámara de Transporte, esperan que se sumen dirigentes que anuncian bloqueos

En la reunión de este miércoles se abordó el pliego de la dirigencia del transporte, que está relacionado con la problemática de escasez de dólares y de carburantes, además de la atención en aduanas, control de la Agenda Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Decreto Supremo 5146, que regula los contratos entre empresas de transporte internacional y transportistas.

El ministro Montaño con dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte. Foto: Abi

Autoridades del Gobierno y diez ejecutivos de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) declararon la noche de este miércoles cuarto intermedio hasta el viernes, cuando esperan que se sumen los dirigentes Héctor Mercado y Juan Yujra, quienes rechazaron una reunión con el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y anunciaron bloqueo de carreteras para el 3 y 4 de junio.

“Los 10 dirigentes de la CBT que están presentes aquí, nos han solicitado un cuarto intermedio, están en desacuerdo con el señor Héctor Mercado y el señor Juan Yujra de ir a un bloqueo, no están de acuerdo en bloquear el país, no está bien, no es el momento para otra vez ir con bloqueos y obviamente recesionar el tema económico”, dijo Montaño en conferencia de prensa.

En la reunión de este miércoles se abordó el pliego de la dirigencia del transporte, que está relacionado con la problemática de escasez de dólares y de carburantes, además de la atención en aduanas, control de la Agenda Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Decreto Supremo 5146, que regula los contratos entre empresas de transporte internacional y transportistas.

“El pedido unánime de los 10 dirigentes de la CBT, que han asistido hoy (miércoles) a esta reunión (…) y que también ellos van a aprovechar que se puedan comunicar con ellos y pueda asistir el día viernes”, indicó Montaño.

El presidente de la Cámara Nacional de Trasporte Pesado, Héctor Mercado, recordó el martes que la resolución de ampliado del sector realizado el sábado en Cochabamba exigió hablar con el presidente Luis Arce y no con ministros. “El transporte pesado internacional sacó un voto resolutivo el sábado donde dice reunión con el presidente Luis Arce, y no con usted u otro ministro. Señor ministro no intente dividir al transporte pesado”, dijo.

El dirigente del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, dijo el martes que la reunión es con el jefe de Estado. “El ministro de Obras Públicas (Édgar Montaño) se está haciendo la burla del transporte y de todos los bolivianos. No tiene que hacer tanto show, sino tiene que directamente invitar, pero para que nos vayamos a reunirnos con el Presidente (Luis Arce), ya no con los ministerios porque ya hemos agotado esas instancias”.

Montaño dijo que las autoridades que participaron de la reunión de este miércoles y los 10 dirigentes de la CBT están en desacuerdo con el bloqueo para este 3 y 4 de junio. “Todo estamos en desacuerdo de que se bloquee el país, por eso es que el día de hoy hemos tomado la decisión, los 10 dirigentes de la CBT y todos los viceministros y directores de dar un cuarto intermedio para que se pueda reencaminar y se pueda terminar estos avances que hemos realizado para este viernes a las 17:00 horas y, obviamente, ahí esperemos que asista el señor Héctor Mercado, Juan Yujra y toda la directiva que se está oponiendo a que puedan sentarse a dialogar nuevamente con los diferentes ministerios que tienen que ver el sector del transporte empresarial”.

El dirigente del transporte pesado, Ramiro Sullcani, dijo que el pedido del cuarto intermedio es para buscar “el consenso de todos ellos (Mercado y Yujra)” porque “ellos tienen un pedido y es mejor que todos estén presentes ese día para que puedan salir satisfechos de esta reunión”.

A su vez, una dirigente que participó de la reunión llamó a otros ejecutivos del sector a la reunión del viernes. “Yo les pido a los otros dirigentes que el día viernes estén. Nos pongamos de acuerdos todos para hagamos una sola fuerza. No es bueno estar divididos. El viernes yo les ruego estar todos juntos para que trabajemos en el asunto. Hemos avanzado harto con el ministro (Montaño), con todas las cámaras”, dijo la dirigente de CBT.

