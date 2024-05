¡De película! Aprehenden a dos personas por el robo de Bs 1,7 millones a librecambista

Un colombiano y dos personas encapuchadas, armadas, atracaron a un librecambista, robándole Bs. 1.700.000. Contactaron la víctima ofreciéndole la venta de dólares por un monto de $us. 200.000. Lo llevaron a una propiedad donde lo torturaron, lo encerraron y le quitaron el dinero. Dos cómplices, una mujer y un hombre, están aprehendidos. Ocurrió el pasado sábado 25 de mayo en la zona de la G-77 en Santa Cruz.

Según la denuncia presentada por la víctima, todo comenzó cuando fue citado a un centro comercial para realizar un intercambio de $us. 200.000 por bolivianos. El contacto inicial se realizó a través de una mujer identificada como Tamara S.B, quien lo puso en comunicación con Arthur, presunto trabajador del colombiano.

El librecambista narró que, tras acordar el trato en el centro comercial, se dirigió a La Ramada para recoger el dinero con ayuda de su madre. Luego, acompañado por Tamara, se trasladó al cuarto anillo de la avenida Mutualista, donde Arthur los esperaba para llevarlos a una propiedad entre el noveno y décimo anillo de la G-77. En ese lugar, el colombiano y dos individuos encapuchados lo agredieron, torturaron, amarraron y encerraron en un baño, robándole una mochila que contenía Bs. 1.700.000.

El dron de Notivisión realizó un recorrido aéreo por la propiedad donde ocurrió el asalto, la cual presuntamente el inmueble había sido alquilado por dos colombianos. Este lugar fue el escenario donde la víctima se reunió inicialmente con los delincuentes y donde posteriormente fue atacado.

La Policía aprehendió a dos personas en relación con el caso: Tamara S.B., y Jhon Arthur S.M. Ambos enfrentan cargos por los presuntos delitos de robo agravado y asociación delictuosa.

En su declaración a la que tuvo acceso RED UNO, la víctima explicó: “Me dirigí a la G-77, casa de un colombiano que debía realizarme el cambio de dólares por bolivianos. Llevé un millón setecientos mil bolivianos que debían cambiarme a dólares. Tomé contacto con este sujeto mediante la señorita Tamara, quien me manifestó que el jefe de su amigo quería cambiar dólares.

Arthur nos citó en un centro comercial, hicimos el trato para cambiar doscientos mil dólares, luego de ello cerramos trato y me voy a La Ramada a comentarle a mi madre Antonia T., quien recolecta los bolivianos y me los entrega. Tamara me da encuentro en La Ramada y nos dirigimos al cuarto anillo del Cambódromo donde nos esperaba Arthur y nos lleva a la G-77, donde estaba su jefe.

Posteriormente nos dirigimos a la casa del colombiano donde sacó el dinero en bolivianos y repentinamente aparecieron dos sujetos encapuchados y armados junto con el colombiano, me agredieron físicamente, me amarraron las manos y los pies, llevándose mi dinero”.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan a los restantes involucrados en este violento asalto.