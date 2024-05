Demoras y fallas en el abastecimiento de combustible afectan a ciudades del eje troncal; el Gobierno habla de sobredemanda

Mientras que en Santa Cruz, en surtidores como el que está ubicado en la intersección del cuarto anillo y avenida Santos Dumont no hay diésel, aunque sí se cuenta con gasolina para los vehículos.

Sin embargo, el panorama es otro en algunas estaciones de servicio del eje troncal, donde las filas y las protestas se vienen advirtiendo desde hace varios días y los transportistas denuncian que no es un tema reciente, sino que es un panorama recurrente el tener que peregrinar en busca de diésel para cumplir con sus labores.

Sobre esta situación de la refinería, la directora distrital de la ANH, Lesly Lanza, manifestó que la planta está operando las 24 horas, donde no está parando para la recepción del producto, el cual debe ser enviado en otras cisternas hacia los surtidores.

“En el tema de diésel dicen que está todo normal, pero en la realidad no se ve. Hay gente durmiendo haciendo fila para recibir diésel”, sostuvo Cruz, quien no descartó bloquear las fronteras ante “el discurso falso de las autoridades”; no obstante, serán las bases las que tendrán que definir el rumbo a seguir.

Gremiales y transportistas pesados marcharon en estas tres regiones para exigir que el Gobierno resuelva la falta de dólares, de combustible y que anule dos normativas observadas por los comerciantes, tema que está a la espera de ser resuelto y con una convocatoria oficial del diálogo para atender el pliego petitorio.