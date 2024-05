¿Día de la Madre? Romper estereotipos y plantear otra agenda es la propuesta de la Red de Periodismo Feminista

Fuente: https://asuntoscentrales.com

La periodista María Silvia Trigo habló con Asuntos Centrales para explicar los alcances de esta propuesta que apunta a mejorar la acción de los medios en relación a las mujeres y sus relaciones familiares.

En primer lugar, los periodistas en sus coberturas no deberían reproducir estereotipos como que las mujeres no están completas si no tienen hijos. La maternidad es y debe ser una opción y no una obligación, plantea la organización de periodistas feministas.

En este sentido, los medios deberían evitar los clichés como aquel que dice que “las madres son las reinas del hogar”, todos los hogares son distintos y ninguno una monarquía, señala el documento.

En segundo lugar, es clave no “romantizar” el sacrificio y el trabajo que conlleva la maternidad. Criar hijos debe ser un laburo compartido y dejarlo en manos solamente de las madres es parte de la cultura machista, señala la Red.

Tampoco se debe “romantizar” la pobreza, ya que esto implica mantener la desigualdad social que sigue vigente en nuestra sociedad.

En tercer lugar, la red propone no idealizar la maternidad “como si se tratara de un cuento de hadas”. “La maternidad está tan llena de momentos difíciles como de retos y dificultades”, manifiesta la organización.

En cuarto lugar, la cobertura periodística debería dejar de poner en el centro las ofertas comerciales. Hay temas muchos más importantes que decir sobre la maternidad, que solo citar descuentos de productos para las madres, dar recetas de cocina o consejos sobre cómo sorprender a mamá.

Otros temas fundamentales que deberían estar en la agenda informativa podrían ser, según la Red de Periodismo Feminista, el rol del Estado con maternidad y la crianza de los hijos; la desigualdad laboral por el hecho de tener hijos; o, la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de atender el cuidado de los hijos.

María Trigo es periodista y mamá de dos hijos maravillosos. La tarea no ha sido fácil, pero gracias a su formación y su empeño ha logrado sobrellevar ambos desafíos.

“Hicimos un diagnóstico sobre cómo cubrían los medios esta fecha tan importante para las madres de Bolivia. Detectamos que, a través de los medios, se difunden muchos estereotipos sobre la maternidad en el sentido de que nos permitía sentirnos completas cuando en realidad es una elección de las mujeres o debería serlo”, explicó.

“También está esto de romantizar la maternidad y de mostrar a las madres como reina, siendo que la realidad es muy diferente”, indicó.

“El periodismo tiene el importante rol de ser el interlocutor de las demandas sociales con el poder y creemos que el Día de la Madre es una fecha ideal para hacerlo”, manifestó Trigo quien ha trabajado durante años en el diario El Deber y en Bolivia Verifica.

“La maternidad de Santa Cruz está colapsada, sería un tema que sí se debería tratar más a fondo. O cómo los parques infantiles están totalmente abandonados y llenos de basura o deshechos que dejan personas que consumen bebidas alcohólicas en las noches. Las guarderías que no se han vuelto a abrir después de la pandemia. Estos temas son importantes para las madres y deberían ser visibilizados por los medios”, remarcó.

“La maternidad, por muy hermosa que sea, es una causa de desigualdad para las mujeres porque la mayoría de las tareas de cuidado y de crianza recae sobre las mujeres. Por más que muchas mujeres trabajen 8 horas al día y tengan cargos muy importantes, llegan a sus casas y siguen siendo las principales cuidadoras y responsables de la crianza de sus hijos”, destacó Trigo.

“Otras tienen que dejar de trabajar para criar a los hijos, lo que reduce sus ingresos económicos. Y una mujer que no cuenta con ingresos propios no puede tomar decisiones, no puede salir de un círculo de violencia, no puede ser independiente económicamente. La maternidad es muy hermosa pero también puede ser y es fuente de desigualdad para las mujeres en la familia y en la sociedad”, destacó.