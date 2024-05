Diputada asegura que advertencia de dirigente cocalero contra ministra Prada es una amenaza de muerte

Vicente Choque dirigió frases duras contra la autoridad por haber criticado las amenazas del sector ‘evista’ de convulsionar el país

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para la diputada del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Ninoska Morales, las declaraciones del dirigente cocalero Vicente Choque contra la Presidencia, Maria Nela Prada, cuando le advirtió que no se meta con él, además de recordarle que su gestión concluye en un año ‘y ahí vamos a ver’, constituyen una amenaza de muerte contra la alta autoridad.

El dirigente dirigió unas frases duras contra Maria Nela Prada, quien cuestionó los anuncios de los sectores afines a Evo Morales de convulsionar el país con movilizaciones y bloqueos, e incluso con una guerra civil y derramamiento de sangre; le recordó que su cargo como ministra de la Presidencia concluirá el próximo año y que ya sin detentar el poder la situación cambiará para ella.

“Quiero advertirle, no te metas conmigo, sabes muy bien que tu cargo termina en un año y medio; ahorita, con el poder que tienes nos quieres satanizar a los dirigentes; estoy siendo muy claro y de frente, sin miedo; el poder que tiene no va a durar, cuando usted caiga ahí vamos a ver, ahí es donde vamos a ser muy claros contigo, así que no estés amedrentando”, fueron las frases con las que Choque amenazó a la ministra.

Al respecto, Ninoska Morales aseveró que no se puede aceptar la advertencia hecha por el dirigente cocalero y más bien se debe rechazar ‘este tipo de amenazas de muerte’ hacia una mujer que representa a todo el país y, en esa condición, cuestiona las intenciones del sector al que pertenece el aludido, de desestabilizar y convulsionar el país.

“A las mujeres nos cuesta finalmente llegar a estos espacios tan complejos, tan difíciles y que tengamos que vivir este tipo de amenazas; tienen una rabia contenida, porque no vemos otro argumento que manejen que no sea el de expulsar, el de amenazar y ahora este tipo de amenazas de muerte; no tienen otra forma estos dirigentes que representan a un sector contra un gobierno que solo pretende que sigamos reactivando la economía”, reflexionó.

Foto: captura pantalla

La asambleísta del oficialismo reconoció que la convulsión de 2019 se debió al cansancio de la población boliviana con el manejo de Evo Morales y su gobierno; ahora, muestra su desesperación por retomar el poder a como dé lugar, por ello, el exmandatario y sus aliados recurren a las amenazas y el boicot al gobierno de Luis Arce que intenta sacar al país de la crisis económica que atraviesa todo el orbe.

“No se toma el poder ni se vuelve al poder amenazándonos de muerte a quienes pensamos diferente, a quienes solamente pretendemos hacer una administración del Estado en beneficio del pueblo, no se toma el poder con este tipo de acciones que tienen todos los dirigentes que están con el hermano Evo Morales, no entendemos esa desesperación cuando nosotros pretendemos que se vuelvan a sumar a nosotros, porque también son parte del pueblo”, afirmó.

Al contrario, dijo que se debe devolver la certidumbre a la población y que los grupos sociales que respaldan al primer mandatario no apelarán a la confrontación y las amenazas como instrumentos de lucha, sino a la convocatoria a la paz y el trabajo mancomunado entre todos los sectores para lograr la industrialización y el desarrollo sostenible para el país.