Diputado Arce denuncia que 1.000 cisternas están varadas esperando combustible por falta de dólares

El gobierno de Luis Arce justificó la falta de combustible por una sobre demanda y garantizó el abastecimiento.

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS-evista) Héctor Arce denunció este martes que al menos 1.000 cisternas están varadas en diferentes estaciones fronterizas del país esperando cargar combustible, producto de la falta de dólares.

“Por los datos que nos han pasado, de Paraguay del área de estacionamiento Avispón; en Villa Montés, Argentina, y otros con seguridad superan las 1.000 cisternas varadas esperando su nominación. ¿Qué significa la nominación? Que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) le diga vaya con su cisterna a cargar”, denunció el diputado Arce.

Precisó que en el estacionamiento del denominado Avispón existe al menos 400 cisternas paradas; en Villa Montés el día de ayer lunes estaban otras 300, así como en otros puestos fronterizos.

«¿Cuál es la razón principal de las cisternas varadas? Porque el gobierno de Lucho Arce no tiene dólares, no abastece con gasolina y diésel porque no tiene dólares (para pagar)», subrayó.

Además, precisó que el gobierno tampoco puede importar crudo (petróleo) por la falta de dólares para las refinerías de Palmasola de Santa Cruz y Gualberto Villarroel de Cochabamba.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó este lunes que existió una sobredemanda de combustible de 10 millones de litros; sin embargo, aseguró que existen volúmenes para garantizar el abastecimiento regular.

El diputado Arce retó a Jiménez visitar a las diferentes estaciones de servicios para verificar la veracidad de sus declaraciones, debido a que la realidad es totalmente diferente.

“Llamamos a que Germán Jiménez sea más serio en su trabajo. Usted se dedica a cantarle mariachis y serenatas a Lucho Arce, pero descuida su trabajo. Usted indica que hay suficiente gasolina en las estaciones de servicio, lo cual es absolutamente falso”, aseguró.

/DPC/nvg/