Diputados creen que Arce «maquilla datos económicos» y exigen que revele el informe del FMI

El gobierno de Luis Arce aseguró en reiteradas oportunidades que la economía del país está mejor respecto a otros países de la región

Fuente: ANF

Diputados de oficialismo y oposición pidieron, por separado, al presidente Luis Arce que revele el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación macroeconómica del país y que no le mienta al pueblo boliviano “maquillando datos”.

“Lucho Arce está maquillando los datos económicos, Lucho Arce le miente al pueblo boliviano. Hoy en los bancos no venden dólares, sí en las casas de cambio y en las calles a un tipo de cambio paralelo que está por encima de los 9 bolivianos por dólar. Hoy Lucho Arce le miente al país de que hay gasolina, hay diésel, hay dólar, lo cual es absolutamente falso”, aseguró el diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce a la ANF.

La semana pasada, el expresidente de Bolivia y líder opositor, Jorge Tuto Quiroga, denunció que el Gobierno “oculta” el informe del FMI sobre la evaluación de la macroeconomía de Bolivia y exigió que sea difundido. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que lo hará «oportunamente».

El exmandatario mostró la página web del FMI, documento en el que se lee que el 22 de marzo de este año, el Directorio ejecutivo del FMI “concluyó la consideración de la consulta del Artículo IV y la Evaluación de Estabilidad del Sector Financiero para Bolivia”. Desde entonces, ya pasaron casi dos meses sin que el Gobierno revele el documento.

El opositor Alejandro Reyes lamentó que la administración de Arce se haya convertido en un especialista en esconder información, no solamente sobre la realidad económica del país, sino sobre las certificaciones de las reservas del gas desde hace cinco años.

En su análisis, el Gobierno nacional teme revelar el informe del FMI porque claramente no debe ser del agrado de las autoridades del Órgano Ejecutivo que insisten en que la economía boliviana está bien, a pesar de que la realidad que viven los bolivianos sea otra por el incremento de los productos y la falta de empleo.

“En ese sentido, por supuesto que están ocultando (el FMI), al igual que ocultan la certificación de reservas del gas (…). Ese informe va a revelar la realidad de la macroeconomía nacional, la informalidad, la falta de divisas, la escasez de ciertos productos, la falta de medicamentos, porque de eso se trata la macroeconomía”, indicó el diputado.

El gobierno de Luis Arce aseguró en reiteradas oportunidades que la economía del país está mejor respecto a otros países de la región; empero, hay sectores movilizados por la falta de dólares y el desabastecimiento frecuente de combustible; además, los precios de la canasta familiar subieron de precio en los mercados del país.

De acuerdo al Gobierno, no hay dólares por la especulación de opinadores y medios de comunicación, después culpó a los exportadores por no traer la divisa a Bolivia y, finalmente, responsabilizó a los bancos privados por no otorgar el billete estadounidense a la población.

“Lucho Arce tiene que ser honesto con el país (…), se está dando disparos en el pie, le miente al país, y eso por supuesto le va a cobrar esa factura”, dijo el diputado Arce.

/DPC/FPF//